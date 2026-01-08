Kärcher Rain System mikrodysesæt, 30 dele

Dysesæt med 30 blandede dyser til Kärcher Rain System slanger.

Dysesæt indeholdende: 5 drypdyser, 10 slangekapper, 5 slangefikserings spyd og 10 sprøjtedyser, som kan sprøjte i henholdsvis: 2 x 360°, 4 x 180° og 4 x 90°. Alt sammen til fastgørelse på Kärcher Rain System slanger.

Funktioner og fordele
Udvidelsessæt til Kärcher Rain System
  • Udvidelse af Kärcher Rain System
Vandmængden kan reguleres på sprøjtedyser og drypdyser
  • Målrettet og behovsstyret vanding af planter
Fiksering på Kärcher Rain System™ slangen
  • Fleksibel og præcis opsætning
Kapper med indbygget nål
  • Installeres uden brug af værktøj
Justerbart dysehoved på kapperne
  • Vandingsvinklen kan let indstilles optimalt
Sprøjtedyser med forskellinge dysehoveder
  • Forskellige vandingsvinkler til målrettet vanding
Genforseglingskapper
  • Slangekapperne kan påspændes og fjernes igen efter behov.
Jordspyd med markeringsværktøj
  • Bestemme den optimale indstiksdybde
Jordspyd med gummiring til fiksering
  • Kärcher Rain System™ slanger og siveslanger kan fastgøres optimalt
Gummibelægning på indersiden af slangekapperne
  • Sikker genforsegling af huller i slangen
Specifikationer

Teknisk data

Maksimalt tryk (bar) 4
Farve sort
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 15 x 24 x 54

Scope of supply

  • Drypkraver: 5 Stk.
  • Tætningsmuffer: 10 Stk.
  • Jordspyd: 5 Stk.
  • Sprøjtedyser 360°: 2 Stk.
  • Sprøjtedyser 180°: 4 Stk.
  • Sprøjtedyser 90°: 4 Stk.

Udstyr

  • Vandmængden kan reguleres
Videoer
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Blomsterbede, køkkenhaver
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
Tilbehør