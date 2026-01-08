Dysesæt indeholdende: 5 drypdyser, 10 slangekapper, 5 slangefikserings spyd og 10 sprøjtedyser, som kan sprøjte i henholdsvis: 2 x 360°, 4 x 180° og 4 x 90°. Alt sammen til fastgørelse på Kärcher Rain System slanger.