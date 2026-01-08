Kärcher Rain System mikrodysesæt, 30 dele
Dysesæt med 30 blandede dyser til Kärcher Rain System slanger.
Dysesæt indeholdende: 5 drypdyser, 10 slangekapper, 5 slangefikserings spyd og 10 sprøjtedyser, som kan sprøjte i henholdsvis: 2 x 360°, 4 x 180° og 4 x 90°. Alt sammen til fastgørelse på Kärcher Rain System slanger.
Funktioner og fordele
Udvidelsessæt til Kärcher Rain System™
- Udvidelse af Kärcher Rain System™
Vandmængden kan reguleres på sprøjtedyser og drypdyser
- Målrettet og behovsstyret vanding af planter
Fiksering på Kärcher Rain System™ slangen
- Fleksibel og præcis opsætning
Kapper med indbygget nål
- Installeres uden brug af værktøj
Justerbart dysehoved på kapperne
- Vandingsvinklen kan let indstilles optimalt
Sprøjtedyser med forskellinge dysehoveder
- Forskellige vandingsvinkler til målrettet vanding
Genforseglingskapper
- Slangekapperne kan påspændes og fjernes igen efter behov.
Jordspyd med markeringsværktøj
- Bestemme den optimale indstiksdybde
Jordspyd med gummiring til fiksering
- Kärcher Rain System™ slanger og siveslanger kan fastgøres optimalt
Gummibelægning på indersiden af slangekapperne
- Sikker genforsegling af huller i slangen
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|4
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|15 x 24 x 54
Scope of supply
- Drypkraver: 5 Stk.
- Tætningsmuffer: 10 Stk.
- Jordspyd: 5 Stk.
- Sprøjtedyser 360°: 2 Stk.
- Sprøjtedyser 180°: 4 Stk.
- Sprøjtedyser 90°: 4 Stk.
Udstyr
- Vandmængden kan reguleres
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Blomsterbede, køkkenhaver
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).