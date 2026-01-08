Kärcher Rain System startbox
Kärcher Rain System start box til at bygge dit eget vandingssystem til effektiv havevanding.
Med Kärcher Rain System® kan du lave dit eget vandingssystem til f.eks. din køkkenhave. Kärcher Rain System® Startbox indeholder 1 hanekobling, 2 koblinger, 1 filter, 15 m Kärcher Rain System® slange, 10 m siveslange, 4 T-stykker, 4 I-stykker, 10 drypdyser og 5 jordspyd. Drypdyserne sættes System slangen udfor de planter der skal vandes, og de kan altid flyttes igen (hullerne kan lukkes med kapper). Siveslange drypper ensartet i hele længden – hvilket er ideel til f.eks. en ny plantet hæk. Man kan med fordel tilføje et vandingsur eller en Kärcher SensoTimer, så systemet kan vande automatisk, når der er behov for det.
Funktioner og fordele
Komplet sæt
- Komplet Kärcher Rain System™ start sæt
- Klar til brug: Alle relevante komponenter er inkluderet i sættet
Drypdyser med vandmængderegulering
- Målrettet og behovsstyret vanding af planter
Fiksering på Kärcher Rain System™ slangen
- Fleksibel og præcis opsætning
Drypdyser med indbygget nål
- Installeres uden brug af værktøj
Drypdyser kan genforsegles
- Slangekapperne kan påspændes og fjernes igen efter behov
Overkommeligt antal komponenter
- Ingen omfattende planlægning nødvendig.
Integreret Kärcher Rain System ™ slange
- Yderst fleksibel at udlægge.
3-vejs stykke med vandmængderegulering
- Optimal vandmængderegulering af siveslangen
Udvidelsesmuligheder
- Kan let udvides med andre Kærcher Rain System™ komponenter.
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|4
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|2,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 289 x 113
Scope of supply
- Inklusiv filter
- 3-vejs stykke med regulering: 4 Stk.
- 2-vejs stykke: 4 Stk.
- Slangestop, stor: 5 Stk.
- Drypkraver: 10 Stk.
- Jordspyd: 5 Stk.
- Siveslange: 10 m
- Kärcher Rain System® slange: 1/2″, 1 x 15 m
- Tilslutning: 2 Stk.
- Hanekobling med reducer, 1" til 3/4": 1 Stk.
Udstyr
- Vandmængden kan reguleres
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Blomsterbede, køkkenhaver
- Hække, buske
- Planter i rækker
Tilbehør
Kärcher Rain System startbox reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.