Universal hose coupling with Aqua Stop

Universal slangekobling med Aqua Stop, så den kan frakobles, uden vandet strømmer ud. Koblingen er konisk, så den passer til alle almindelige slange tykkelser. Kompatibel med alle klik-systemer.

Funktioner og fordele
Aqua Stop
  • Kan frakobles sikkert uden vandsprøjt
Ergonomisk udformet
  • Let at anvende.
Kliksystem
  • Velegnet til alle kendte mærker
Universal (1/2", 5/8", 3/4")
  • Velegnet til alle almindelige haveslanger
Specifikationer

Teknisk data

Diameter 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Farve Gul
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 70 x 33 x 42
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.