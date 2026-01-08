Universal hose coupling with Aqua Stop
Universal slangekobling med Aqua Stop, så den kan frakobles, uden vandet strømmer ud. Koblingen er konisk, så den passer til alle almindelige slange tykkelser. Kompatibel med alle klik-systemer.
Funktioner og fordele
Aqua Stop
- Kan frakobles sikkert uden vandsprøjt
Ergonomisk udformet
- Let at anvende.
Kliksystem
- Velegnet til alle kendte mærker
Universal (1/2", 5/8", 3/4")
- Velegnet til alle almindelige haveslanger
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farve
|Gul
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|70 x 33 x 42
Kompatible maskiner
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.