Floor tool packaged NW35 360mm
Til våd-/tørrengøring: plastik Adv gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 35. Inkluderer børstelister og gummiskrabere, der er nemme at udskifte.
Med Adv våd-/tørgulvmundstykket i DN 35, lavet af robust plast, kan væsker, groft snavs og fint støv nemt fjernes. Gulvmundstykket er 360 millimeter bredt, inkluderer sideruller og er egnet til våd- og tørstøvsugere fra Kärcher. Børstelisterne og gummiskraberne kan hurtigt og nemt skiftes ved hjælp af en klips.
Specifikationer
Teknisk data
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Antal (Stk.)
|1
|Bredde (mm)
|360
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|0,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|360 x 220 x 90