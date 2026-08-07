Med Adv våd-/tørgulvmundstykket i DN 35, lavet af robust plast, kan væsker, groft snavs og fint støv nemt fjernes. Gulvmundstykket er 360 millimeter bredt, inkluderer sideruller og er egnet til våd- og tørstøvsugere fra Kärcher. Børstelisterne og gummiskraberne kan hurtigt og nemt skiftes ved hjælp af en klips.