Floor tool packaged NW35 360mm

Til våd-/tørrengøring: plastik Adv gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 35. Inkluderer børstelister og gummiskrabere, der er nemme at udskifte.

Med Adv våd-/tørgulvmundstykket i DN 35, lavet af robust plast, kan væsker, groft snavs og fint støv nemt fjernes. Gulvmundstykket er 360 millimeter bredt, inkluderer sideruller og er egnet til våd- og tørstøvsugere fra Kärcher. Børstelisterne og gummiskraberne kan hurtigt og nemt skiftes ved hjælp af en klips.

Specifikationer

Teknisk data

Standardbredde ( ) ID 35
Antal (Stk.) 1
Bredde (mm) 360
Farve Antracit
Vægt (kg) 0,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 360 x 220 x 90
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