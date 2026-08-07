Stor rundbørste

Stor rundbørste til Kärcher damprensere. Særligt velegnet til rengøring af større områder i køkken og bad med mere vanskeligt snavs på f.eks. komfur hånd- eller køkkenvask.

Stor rundbørste til Kärcher damprensere. Særligt velegnet til rengøring af større områder i køkken og bad med mere vanskeligt snavs på f.eks. komfur hånd- eller køkkenvask.

Funktioner og fordele
Stor rengørings overflade
  • Hurtig rengøring af større overflader
Børster i høj kvalitet
  • Den store, robuste rundbørste fjerner nemt genstridigt snavs.
Nem rengøring af runde flader takket være den ergonomisk børsteform
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 50 x 50 x 48