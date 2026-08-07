Stor rundbørste
Stor rundbørste til Kärcher damprensere. Særligt velegnet til rengøring af større områder i køkken og bad med mere vanskeligt snavs på f.eks. komfur hånd- eller køkkenvask.
Stor rundbørste til Kärcher damprensere. Særligt velegnet til rengøring af større områder i køkken og bad med mere vanskeligt snavs på f.eks. komfur hånd- eller køkkenvask.
Funktioner og fordele
Stor rengørings overflade
- Hurtig rengøring af større overflader
Børster i høj kvalitet
- Den store, robuste rundbørste fjerner nemt genstridigt snavs.
Nem rengøring af runde flader takket være den ergonomisk børsteform
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|50 x 50 x 48
Kompatible maskiner
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 1 Premium (Homeline)
- SC 1 Premium (white)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Deluxe
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 2 Premium
- SC 3
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix (yellow)
- SC 3 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 3 EasyFix Premium (yellow) *EU
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 4 EasyFix Strygejern
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 5 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 5 EasyFix Strygejern
- SC 5 Premium
- SC 6.800 CB
- SG 4/2 Classic Anniversary Edition
- SI 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SI 4 EasyFix Strygejern
- SI 4 Iron Kit