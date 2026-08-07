Sugeslangesæt 3,5 m
Klar til tilslutning og vakuumtæt: Sugesæt inklusive en 3,5 m sugeslange, sugefilter, kontraventil og PerfectConnect tætning. Ideel til havepumper og servicevandforsyning i husholdningen.
Installationssættet kan tilsluttes direkte til pumpen og indeholder en vakuumtæt 3,5 meter pumpesugeslange med en diameter på 3/4" til indsugning af vand fra alternative kilder. Udstyret med et sugefilter og en kontraventil. Sugesættet er ekstremt nemt at tilslutte sugesiden af havepumper, elektroniske boosterpumper og hjemmepumper til husholdningsbrug. Den integrerede kontraventil er ideel til at forhindre det pumpede vand i at strømme tilbage og reducere opsugningstiden. Kan også bruges som forlængerstykke til spiralslangesættet. Til pumper med G1 (33,3 mm) tilslutningsgevind. Kärcher PerfectConnect-tætningsprincippet til BP-tilbehøret betyder også, at de kan sammensættes usædvanligt nemt, hvilket giver en meget pålidelig tætning for at sikre problemfri pumpedrift.
Funktioner og fordele
Komplet, brugsklar vakuumtæt spiralslange med sugefilter og beskyttelse mod tilbageløb.
- Monteres nemt og enkelt på pumpen for at trække vand ind.
Specifikationer
Teknisk data
|Længde (m)
|3,5
|Gevindstørrelse
|G1
|Diameter
|3/4″
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|80 x 380 x 380
Udstyr
- Tilbehør i Kärchers PerfectConnect-sortiment
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.