Installationssættet kan tilsluttes direkte til pumpen og indeholder en vakuumtæt 3,5 meter pumpesugeslange med en diameter på 3/4" til indsugning af vand fra alternative kilder. Udstyret med et sugefilter og en kontraventil. Sugesættet er ekstremt nemt at tilslutte sugesiden af ​​havepumper, elektroniske boosterpumper og hjemmepumper til husholdningsbrug. Den integrerede kontraventil er ideel til at forhindre det pumpede vand i at strømme tilbage og reducere opsugningstiden. Kan også bruges som forlængerstykke til spiralslangesættet. Til pumper med G1 (33,3 mm) tilslutningsgevind. Kärcher PerfectConnect-tætningsprincippet til BP-tilbehøret betyder også, at de kan sammensættes usædvanligt nemt, hvilket giver en meget pålidelig tætning for at sikre problemfri pumpedrift.