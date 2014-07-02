Turbo-dampbørste
Turbo-dampbørsten fjerner uden besvær snavs på den halve tid. Børstens vibrationer gør det unødvendigt at skrubbe og sparer tid på rengøringen.
Turbo-dampbørsten fjerner uden besvær snavs på den halve tid. Børstens vibrationer gør det unødvendigt at skrubbe og sparer tid på rengøringen. . Selv i svært tilgængelige områder som fuger, hjørner og sprækker fjerner turbo-dampbørsten fra Kärcher snavs dobbelt så hurtigt som ved traditionelle rengøringsmetoder.
Funktioner og fordele
Roterende børste
- Øger dampens effektivitet – 50% hurtigere rengøring
- Rengør uden behov for at skrubbe selv på områder, der er vanskelige at nå som sprækker, hjørner m.m.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|200 x 125 x 45
Kompatible maskiner
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 1 Premium (Homeline)
- SC 1 Premium (white)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Deluxe
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix (yellow)
- SC 3 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 3 EasyFix Premium (yellow) *EU
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 4 EasyFix Strygejern
Anvendelsesområder
- Selv genstridige snavs
- Skraldespande.
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Håndvask / vask
- Armaturer
- Arbejdsområder i køkkenet
Turbo-dampbørste reservedele
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