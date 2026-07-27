Kortsudeta pesu saavutamine on imelihtne: keraamilise kattega kerge ja mugava tallaga kvaliteetne auru-survetriikraud EasyFinish libiseb vaevata üle triigitava materjali. Samal ajal püsib aurusurve pidevalt kõrgel, mis tähendab, et triikida saab kuni poole kiiremini. Kuid aurusurve ei ole ainus, mis aega säästab: Tänu sellele, et optimaalne temperatuur on fikseeritud kõikidele materjalidele, ei ole enam vajalik temperatuuri käsitsi reguleerida ega pesu eelnevalt sorteerida. Lisaks on seda kompaktset ja kaunilt musta värvi triikrauda äärmiselt lihtne kasutada.