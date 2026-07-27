Auru-survetriikraud EasyFinish
Lihtsaks triikimiseks: kvaliteetne auru-survetriikraud EasyFinish, millel on fikseeritud optimaalse temperatuuri seadistus ja väikese hõõrdeteguriga keraamilise kattega tald. Pilkupüüdev disain ja must värvitoon.
Kortsudeta pesu saavutamine on imelihtne: keraamilise kattega kerge ja mugava tallaga kvaliteetne auru-survetriikraud EasyFinish libiseb vaevata üle triigitava materjali. Samal ajal püsib aurusurve pidevalt kõrgel, mis tähendab, et triikida saab kuni poole kiiremini. Kuid aurusurve ei ole ainus, mis aega säästab: Tänu sellele, et optimaalne temperatuur on fikseeritud kõikidele materjalidele, ei ole enam vajalik temperatuuri käsitsi reguleerida ega pesu eelnevalt sorteerida. Lisaks on seda kompaktset ja kaunilt musta värvi triikrauda äärmiselt lihtne kasutada.
Omadused ja tulu
Auru väljalase alusplaadilt
- Ühtlane auru väljalase alusplaadilt
Optimaalne fikseeritud temperatuuriseadistus
- Säästab temperatuuri käsitsi seadistamise vaevast, kuna kõikidele tekstiilidele on olemas eelseadistatud optimaalne temperatuur.
Kompaktne suurus
- Lihtne kasutada ja võtab hoiustamisel vähe ruumi.
Keraamiline metalltald
- Lihtsustab triikraua libisemist kangal oluliselt.
Auru pidev tekitamine
- Tekstiilide triikimine 50% kiiremini
Automaatne väljalülitusfunktsioon
- Auru-survetriikraud lülitub automaatselt 5 minuti möödudes välja, tagades ohutuse ja vähendades elektrikulu.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|258 x 120 x 124
Kasutusvaldkonnad
- Triikimiseks sobivad rõivad
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