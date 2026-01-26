Ühtlane ja äärmiselt tõhus puhastamine: neli kõrgsurvedüüsi eemaldavad tõrksa mustuse erinevatelt pindadelt. Sõltuvalt kasutuskohast saab vahetatavat raami lihtsasti ja kiiresti vahetada. Harjastega raam, mis on mõeldud fassaadide ja seinte puhastamiseks, kaitseb kasutajat veepritsmete eest ning seda saab sujuvalt pinnal liigutada. Klaaspindade, näiteks talveaedade puhastamiseks on ideaalne kasutada takjapaelkinnitusega mikrokiudlapiga raami. Lapi abrasiivsed kiud aitavad mustust eemaldada, tagades samas pinna õrnatoimelise puhastuse.