Fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekt
Fassaadid ja klaaspinnad saab kõrgsurvega optimaalselt puhastada, kui kasutada fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekti. Eriti tõhus, kui kombineerida Kärcheri teleskoop-pihustustoruga.
Ühtlane ja äärmiselt tõhus puhastamine: neli kõrgsurvedüüsi eemaldavad tõrksa mustuse erinevatelt pindadelt. Sõltuvalt kasutuskohast saab vahetatavat raami lihtsasti ja kiiresti vahetada. Harjastega raam, mis on mõeldud fassaadide ja seinte puhastamiseks, kaitseb kasutajat veepritsmete eest ning seda saab sujuvalt pinnal liigutada. Klaaspindade, näiteks talveaedade puhastamiseks on ideaalne kasutada takjapaelkinnitusega mikrokiudlapiga raami. Lapi abrasiivsed kiud aitavad mustust eemaldada, tagades samas pinna õrnatoimelise puhastuse.
Omadused ja tulu
Vahetatav raamLihtne vahetamine ilma tööriistadeta ning kasutamine kõvadel või tundlikel (klaas)pindadel.
Neli kõrgsurvedüüsiTõrksa mustuse tõhus eemaldamine ja suur puhastusjõudlus.
Liigend katte ja raami vahelTarvik kohandub pinnaga, mistõttu on puhastatava pinnaga alati hea kontaktsurve.
Eemaldatav ja pestav mikrokiudpadi
- Mikrokiudpadi on pestav 60 °C juures.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kiudkangas
|70% polüestrit; 30% polüamiidi
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|194 x 338 x 160
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Fassaad
- Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
- Tuuleklaasid
