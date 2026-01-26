Teleskoop-pihustustoru TLA 4
(Peaaegu) kõikide kohtade lihtne puhastus: teleskoop-pihustustoru ulatub tänu oma 180 kraadi reguleeritavale liigendile ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.
Teleskoop-pihustustoru abil saab kiiresti ja vaevata puhastada ka need kohad, kuhu on raske ligi pääseda, näiteks fassaadide alla. Pihustustoru veel üheks eeliseks 180 kraadi reguleeritav liigend, mille abil saab puhastada ka talveaiad, kaldkatused ja autovarjualused. Tänu mugavale teleskoopmehhanismile on toru lihtne vaid nupuvajutusega kasutada. Teleskoop-pihustustoru saab pikendada vahemikus 1,20 m kuni 3,70 m, mistõttu on sellega võimalik puhastada ka kuni 5 m kõrgusel asuvaid pindu. Kõikide pesupüstolite kinnitamine on äärmiselt lihtne. Survet saab mugavalt reguleerida, kui toruga koos kasutada pesupüstoleid Full Control Plus või Smart Control.
Omadused ja tulu
Reguleeritav liigendLai kasutusvaldkond.
Mugav teleskoopsüsteemTorusid saab vaid nupuvajutusega lihtsalt ja mugavalt välja tõmmata.
Kõrgsurve-pesupüstoli lihtne kinnitamineOlemasolevat kõrgsurve-pesupüstolit saab ettenähtud hoidikusse hõlpsasti kinnitada.
Bajonettühendus
- Kõikide Kärcheri lisatarvikute praktiline ühendamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|2,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|3780 x 120 x 233
Videos
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Kasutusvaldkonnad
- Fassaad
- Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
- Varjualused (nt autovarjualused)
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.