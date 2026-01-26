Teleskoop-pihustustoru abil saab kiiresti ja vaevata puhastada ka need kohad, kuhu on raske ligi pääseda, näiteks fassaadide alla. Pihustustoru veel üheks eeliseks 180 kraadi reguleeritav liigend, mille abil saab puhastada ka talveaiad, kaldkatused ja autovarjualused. Tänu mugavale teleskoopmehhanismile on toru lihtne vaid nupuvajutusega kasutada. Teleskoop-pihustustoru saab pikendada vahemikus 1,20 m kuni 3,70 m, mistõttu on sellega võimalik puhastada ka kuni 5 m kõrgusel asuvaid pindu. Kõikide pesupüstolite kinnitamine on äärmiselt lihtne. Survet saab mugavalt reguleerida, kui toruga koos kasutada pesupüstoleid Full Control Plus või Smart Control.