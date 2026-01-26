Teleskoop-pihustustoru TLA 4

(Peaaegu) kõikide kohtade lihtne puhastus: teleskoop-pihustustoru ulatub tänu oma 180 kraadi reguleeritavale liigendile ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.

Teleskoop-pihustustoru abil saab kiiresti ja vaevata puhastada ka need kohad, kuhu on raske ligi pääseda, näiteks fassaadide alla. Pihustustoru veel üheks eeliseks 180 kraadi reguleeritav liigend, mille abil saab puhastada ka talveaiad, kaldkatused ja autovarjualused. Tänu mugavale teleskoopmehhanismile on toru lihtne vaid nupuvajutusega kasutada. Teleskoop-pihustustoru saab pikendada vahemikus 1,20 m kuni 3,70 m, mistõttu on sellega võimalik puhastada ka kuni 5 m kõrgusel asuvaid pindu. Kõikide pesupüstolite kinnitamine on äärmiselt lihtne. Survet saab mugavalt reguleerida, kui toruga koos kasutada pesupüstoleid Full Control Plus või Smart Control.

Omadused ja tulu
Teleskoop-pihustustoru TLA 4: Reguleeritav liigend
Reguleeritav liigend
Lai kasutusvaldkond.
Teleskoop-pihustustoru TLA 4: Mugav teleskoopsüsteem
Mugav teleskoopsüsteem
Torusid saab vaid nupuvajutusega lihtsalt ja mugavalt välja tõmmata.
Teleskoop-pihustustoru TLA 4: Kõrgsurve-pesupüstoli lihtne kinnitamine
Kõrgsurve-pesupüstoli lihtne kinnitamine
Olemasolevat kõrgsurve-pesupüstolit saab ettenähtud hoidikusse hõlpsasti kinnitada.
Bajonettühendus
  • Kõikide Kärcheri lisatarvikute praktiline ühendamine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 2,8
Kaal, sh pakend (kg) 3,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 3780 x 120 x 233
  • Fassaad
  • Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
  • Varjualused (nt autovarjualused)
