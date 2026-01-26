Fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekt

Teleskoop-pihustustorust TLA 4 ja fassaadi- ja klaasipuhastuskomplektist koosnev komplekt. Raskesti ligipääsetavate pindade, näiteks fassaadide ja talveaedade puhastamiseks.

Teleskoop-pihustustoru abil saab kiiresti ja vaevata puhastada ka need kohad, kuhu on raske ligi pääseda, näiteks fassaadide alla. Pihustustoru veel üheks eeliseks 180 kraadi reguleeritav liigend, mille abil saab puhastada ka talveaiad, kaldkatused ja autovarjualused. Fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekti abil saab ühtlaselt ja tõhusalt puhastada kõik raskesti ligipääsetavad kohad: neli kõrgsurvedüüsi eemaldavad tõrksa mustuse erinevatelt pindadelt.

Omadused ja tulu
Reguleeritav liigend
Reguleeritav liigend
Paindlik kasutus
Mugav teleskoopsüsteem
Mugav teleskoopsüsteem
Torusid saab vaid nupuvajutusega lihtsalt ja mugavalt välja tõmmata.
Sisaldab fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekt
Sisaldab fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekt
Raskesti ligipääsetavate pindade ühtlaseks ja tõhusaks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 3,4
Kaal, sh pakend (kg) 4,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 3780 x 338 x 223
  • Fassaad
  • Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
  • Varjualused (nt autovarjualused)
  • Aknad ja klaaspinnad
