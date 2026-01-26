Teleskoop-pihustustoru abil saab kiiresti ja vaevata puhastada ka need kohad, kuhu on raske ligi pääseda, näiteks fassaadide alla. Pihustustoru veel üheks eeliseks 180 kraadi reguleeritav liigend, mille abil saab puhastada ka talveaiad, kaldkatused ja autovarjualused. Fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekti abil saab ühtlaselt ja tõhusalt puhastada kõik raskesti ligipääsetavad kohad: neli kõrgsurvedüüsi eemaldavad tõrksa mustuse erinevatelt pindadelt.