Täielik ja kasutusvalmis 3,5 m pikkune 3/4" läbimõõduga vaakumikindel spiraalvoolik universaalseks kasutuseks. Sobib aiapumpade ja kõrgsurvepumpadega ühendamiseks. Võib kasutada imemisvooliku pikendusena või koos imemisfiltritega. Kasutamiseks koos eespool nimetatud pumpadega (koos 1" (33,3 mm) ühenduskeermega).