Imemisvoolik
Kasutusvalmis vaakumkindel spiraalvoolik aiapumpadele ja kõrgsurvepumpadele. Sobib imemisvooliku pikendamiseks või kasutamiseks koos imemisfiltriga.
Täielik ja kasutusvalmis 3,5 m pikkune 3/4" läbimõõduga vaakumikindel spiraalvoolik universaalseks kasutuseks. Sobib aiapumpade ja kõrgsurvepumpadega ühendamiseks. Võib kasutada imemisvooliku pikendusena või koos imemisfiltritega. Kasutamiseks koos eespool nimetatud pumpadega (koos 1" (33,3 mm) ühenduskeermega).
Omadused ja tulu
Koheselt kinnitusvalmis vaakumikindel spiraalvoolik
- Võimalik ühendada otse pumba külge ja kasutada imemisvooliku pikendusena. Imemisfiltreid saab kinnitada ka imemisvooliku külge, et kasutada imemisvoolikut komplektina.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pikkus (m)
|3,5
|Läbimõõt
|3/4″
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|415 x 400 x 55
Kasutusvaldkonnad
- Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.