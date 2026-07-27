Katlakivieemalduskassett

Katlakivieemalduskassett eemaldab katlakivi täiteveest automaatselt ja efektiivselt, tagades seega seadme pikema kasutusea. Sobib aurupesurile SC 3 EasyFix.

Lihtne ja tõhus: kui aurupesuri SC 3 katlakivieemalduskasseti tuli läheb puhaseks, eemaldage lihtsalt vana kassett ja paigaldage uus. Seejärel vajutage lähtestusnuppu – ja võite aurupesuriga tööd jätkata.

Omadused ja tulu
Kaitseb seadet katlakivi ladestumise eest
  • Toetab aurupuhasti pikaajalist toimimist.
Kasseti lihtne ja kiire asendamine
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 56 x 56 x 163
Kasutusvaldkonnad
  • Katlakivieemaldi Kärcheri aurupesuritele