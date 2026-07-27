Katlakivieemalduskassett
Katlakivieemalduskassett eemaldab katlakivi täiteveest automaatselt ja efektiivselt, tagades seega seadme pikema kasutusea. Sobib aurupesurile SC 3 EasyFix.
Lihtne ja tõhus: kui aurupesuri SC 3 katlakivieemalduskasseti tuli läheb puhaseks, eemaldage lihtsalt vana kassett ja paigaldage uus. Seejärel vajutage lähtestusnuppu – ja võite aurupesuriga tööd jätkata.
Omadused ja tulu
Kaitseb seadet katlakivi ladestumise eest
- Toetab aurupuhasti pikaajalist toimimist.
Kasseti lihtne ja kiire asendamine
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|56 x 56 x 163
Kasutusvaldkonnad
- Katlakivieemaldi Kärcheri aurupesuritele