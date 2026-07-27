Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5

Kuni 155 °C kuumust taluv 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Ideaalne kõikidele Kärcheri kõrgsurvepesuritele seeriast Classic.

10 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on töökindlad messingist niplid ja mõlemas otsas M 22 × 1,5 keere pesupüstoli ja masinaga ühendamiseks. Sobib töötamiseks kuni 315 bar survega ja kasutamiseks koos kõikide Kärcheri kõrgsurvepesuritega seeriast Classic – ka kuuma vee seadmetega.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ID ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 315
Pikkus (m) 10
Ühenduskeere M22 x 1,5
Kokkusobivad masinad