10 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on töökindlad messingist niplid ja mõlemas otsas M 22 × 1,5 keere pesupüstoli ja masinaga ühendamiseks. Sobib töötamiseks kuni 315 bar survega ja kasutamiseks koos kõikide Kärcheri kõrgsurvepesuritega seeriast Classic – ka kuuma vee seadmetega.