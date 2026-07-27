Kivide vahelt ja seintelt turritavad umbrohututid ei ole kena vaatepilt. Seda parem on, kui soovimatud taimed saab eemaldada kiiresti ja vaevata Kärcheri umbrohueemaldajatega WRE 4 Battery ja WRE 18-55. Seda tänu võimsale mootorile, suurele kiirusele ja eriti nailoniharjastega harjaribale, mis on õrn pindade vastu, kuid sellest hoolimata väga tõhus. Kui harjariba kulub, saab selle mõne lihtsa liigutusega uue vastu vahetada – kasutamata selleks mingeid tööriistu. Ja töö võibki kohe jätkuda: eemaldage kuivanud sammal ja umbrohi kiiresti ja põhjalikult asendis, mis ei kurna teie selga.