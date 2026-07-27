HD 10/21-4 S Classic külmavee kõrgsurvepesur on loodud igapäevaseks kasutamiseks rasketes oludes. See eristub massist oma tugeva konstruktsiooni ja tugeva terasraamiga. Seda on lihtne seadistada ning kasutada kiiresti ja probleemideta. Kõigile olulistele osadele pääseb kiiresti ja lihtsalt juurde. Superklassi kõrgsurvepesur on varustatud kõrgsurvepüstoliga Classic, mis on mõeldud HD Classic sarja masinatele. Sellel on ka esmaklassiline EASY!Lock kiirkinnitus. See muudab selle seadistamise ja ärapanemise viis korda kiiremaks, säästes teie aega ja vaeva. Integreeritud veefilter kaitseb kõrgsurvepumpa mustuseosakeste ja saaste eest, pikendades seeläbi masina kasutusiga. Võimas väntvõlliga pump ja kulumiskindlad materjalid on kõrgsurvepesuri selgroog: messingist valmistatud silindripea ja keraamiliste hülssidega kolvid. Rõhku saab pumbal vastavalt vajadusele reguleerida. 4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga pikaajaliseks ja usaldusväärseks tööks.