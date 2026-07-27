Kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S Classic
Tugev HD 10/21-4 S Classic külmavee kõrgsurvepesur on loodud igapäevaste raskete töödega toimetulemiseks. Superklass igas mõttes: äärmuslik võimsus usaldusväärsete puhastustulemuste saavutamiseks.
HD 10/21-4 S Classic külmavee kõrgsurvepesur on loodud igapäevaseks kasutamiseks rasketes oludes. See eristub massist oma tugeva konstruktsiooni ja tugeva terasraamiga. Seda on lihtne seadistada ning kasutada kiiresti ja probleemideta. Kõigile olulistele osadele pääseb kiiresti ja lihtsalt juurde. Superklassi kõrgsurvepesur on varustatud kõrgsurvepüstoliga Classic, mis on mõeldud HD Classic sarja masinatele. Sellel on ka esmaklassiline EASY!Lock kiirkinnitus. See muudab selle seadistamise ja ärapanemise viis korda kiiremaks, säästes teie aega ja vaeva. Integreeritud veefilter kaitseb kõrgsurvepumpa mustuseosakeste ja saaste eest, pikendades seeläbi masina kasutusiga. Võimas väntvõlliga pump ja kulumiskindlad materjalid on kõrgsurvepesuri selgroog: messingist valmistatud silindripea ja keraamiliste hülssidega kolvid. Rõhku saab pumbal vastavalt vajadusele reguleerida. 4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga pikaajaliseks ja usaldusväärseks tööks.
Omadused ja tulu
Võimas ja vastupidav väntvõlliga pump messingist silindripea ja keraamiliste hülssidega kolbidegaKõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Tugev terasraam suurte ratastega hea liikuvuse tagamiseksKaitseb masinat ka ebasoodsates tingimustes. Lihtne ja mugav transportida. Integreeritud panipaik tarvikute jaoks.
Klassikalised tarvikud EASY!Lock ühendustegaKiire seadistamine ja kokkupanek ning lihtne tarvikute vahetamine. Tugevad ja vastupidavad tarvikud. Lihtne ja intuitiivne kasutada.
Lihtne masina disain
- Integreeritud veefiltrit saab eemaldada ja puhastada ilma tööriistadeta.
- Rõhku ja vee kogust saab reguleerida pumbal endal.
- Täitetaset ja õli kvaliteeti saab hõlpsalt kontrollida kontrollklaasi ja õlimõõtevarda abil.
4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga
- Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud.
- Kombineerib tõhusa vesijahutuse tugeva õhkjahutussüsteemiga, et tagada maksimaalne jahutusvõimsus isegi kõikuvate välistemperatuuride ja veetemperatuuride korral.
- Kompaktne disain tagab maksimaalse kaasaskantavuse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|376 - 424
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1000
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|50 - 210
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|270 / 2,7
|Ühendusvõimsus (kW)
|8
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|050
|Vee etteanne
|1″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|60
|Kaal, sh pakend (kg)
|67,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|720 x 637 x 1060
Scope of supply
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
- 4-pooluseline õhk- ja vesijahutusega kolmefaasiline mootor
- Survekatkestus
- Integreeritud veefilter
- Õli kontrollaken
- Messingist vee sisselaskeseade
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Loomalautade puhastamine põllumajanduses
- Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
- Bbetooni vormimise puhastamine ehitussektoris
- Ehitusplatsil olevate seadmete nagu segumasinad, tellingud, rataslaadurid, ekskavaatorid või betoonipumbad puhastamine
- Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
- Transpordisektori sõidukite, näiteks veoautode, laevade, lennukite või busside puhastamine
- Ühiskasutatavate alade, näiteks avalike väljakute, sõiduteede, purskkaevude või parklate puhastamine
Lisatarvikud
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