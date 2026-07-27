Külma vee kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S Plus on ideaalne masin ergonoomiliseks ja väsimatuks tööks. Kärcheri EASY!Force Advanced püstol muudab selle kasutamise mugavaks ilma hoidmisjõuta. Servo Control kontrollerI abil saab reguleerida rõhku ja veekogust. Vibrasofti pöörlev otsik vähendab pihustustoru vibratsiooni kuni 30%. HD 10/21-4 S Plusi tunnuseks on hoolikalt valitud materjalid ja esmaklassiline kvaliteet. Vastupidav aksiaalspump, roostevabast terasest kolvid ja messingist silindripea töötavad koostöös õhk-vesi jahutussüsteemiga 4-pooluselise madala kiirusega mootoriga. Alumiiniumist valmistatud integreeritud raami kandurid moodustavad kerge, kuid tugeva šassii, mis muudab kraanaga laadimise hõlpsaks. Hea mobiilsuse ja kompaktsete proportsioonide tagamiseks on mootor ja pumbaüksus paigaldatud vertikaalselt püsti. Masinal on ka panipaik ja reguleeritavad konksud tarvikute hoiustamiseks.