Kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S Plus
HD 10/21-4 S Plus külma vee kõrgsurvepesur tagab suure jõudluse ja esmaklassilise kvaliteedi. Ergonoomiline töö tänu Vibrasoft pöörlevale otsikule ja EASY!Force Advanced püstolile.
Külma vee kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S Plus on ideaalne masin ergonoomiliseks ja väsimatuks tööks. Kärcheri EASY!Force Advanced püstol muudab selle kasutamise mugavaks ilma hoidmisjõuta. Servo Control kontrollerI abil saab reguleerida rõhku ja veekogust. Vibrasofti pöörlev otsik vähendab pihustustoru vibratsiooni kuni 30%. HD 10/21-4 S Plusi tunnuseks on hoolikalt valitud materjalid ja esmaklassiline kvaliteet. Vastupidav aksiaalspump, roostevabast terasest kolvid ja messingist silindripea töötavad koostöös õhk-vesi jahutussüsteemiga 4-pooluselise madala kiirusega mootoriga. Alumiiniumist valmistatud integreeritud raami kandurid moodustavad kerge, kuid tugeva šassii, mis muudab kraanaga laadimise hõlpsaks. Hea mobiilsuse ja kompaktsete proportsioonide tagamiseks on mootor ja pumbaüksus paigaldatud vertikaalselt püsti. Masinal on ka panipaik ja reguleeritavad konksud tarvikute hoiustamiseks.
Omadused ja tulu
Kompaktne püstine konstruktsioon, mis põhineb mootori ja pumbaseadme vertikaalsel paigutuselVäike jalajälg ja ruumisäästlikud proportsioonid. Lihtne manööverdada ja transportida. Maksimaalne stabiilsus tagab masinale stabiilse aluse.
4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga, vastupidav roostevabast terasest kolbidega pump ja messingist silindripeaPikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Ergonoomiline Vibrasoft otsikVähendab vibratsiooni kuni 30%. Vähendab helitugevust ja mürataset. Pöörlev otsik teeb lihtsamaks keerukamad ülesanded.
Arukalt kavandatud teeninduskontseptsioon hõlbustab kiiret toimimist kohapeal
- Pöörlev pump
- Mugav õlitäite taseme näidik ja šassiil integreeritud õli väljalaskeava.
- Moodulkonstruktsioon, mis koosneb pumbast, mootorist ja juhtkapist.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
- Panipaik.
- Reguleeritavad konksud nt. teise toru või elektrikaabli hoidmiseks.
- Kõrgsurvevooliku hoidik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|376 - 424
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1000
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|50 - 210
|Maksimaalne rõhk (bar)
|250
|Ühendusvõimsus (kW)
|8
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|050
|Vee etteanne
|1″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|63,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|72,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pehmendatud käepidemega pesupüstol
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Mustusefrees
- Kõrgsurve pihustustoru
- Servojuhtimine
Seadmed
- 4-pooluseline õhk- ja vesijahutusega kolmefaasiline mootor
- Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
- Survekatkestus
- Integreeritud veefilter
- Õli kontrollaken
- Messingist vee sisselaskeseade
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
- Ehitusplatsil olevate seadmete nagu segumasinad, tellingud, rataslaadurid, ekskavaatorid või betoonipumbad puhastamine
- Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
- Transpordisektori sõidukite, näiteks veoautode, laevade, lennukite või busside puhastamine
- Ühiskasutatavate alade, näiteks avalike väljakute, sõiduteede, purskkaevude või parklate puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.