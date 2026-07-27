HD 10/21-4 S külma vee kõrgsurvepesur sobib ideaalselt igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Parimad materjalid tagavad tippkvaliteedi. Masina sees on vastupidav roostevabast terasest kolbide ja messingist silindripeaga pump, mida täiendab 4-pooluseline mootor koos õhk-vesi jahutussüsteemiga. Integreeritud alumiiniumraami kandurid vähendavad kaalu ja tagavad kerge, kuid vastupidava raamistiku, mis sobib kraanaga laadimiseks. Kompaktse disaini ja maksimaalse liikuvuse tagamiseks on mootor ja pump paigaldatud vertikaalselt püsti. Lisaks on tarvikute hoistamiseks panipaigad. HD 10/21-4 S viib ergonoomilise töötamise järgmisele tasemele. Kõrgsurvepüstolit EASY!Force Advanced saab pingutuseta kasutada ilma hoidejõutaja sellel on hästi pööratav 1050-millimeetrine roostevabast terasest toru. Kõrgsurvepüstoli ja toru vahele paigutatud Servo Control kontrollerit saab kasutada rõhu ja veekoguse reguleerimiseks.