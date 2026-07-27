Kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S/ S Plus
HD 10/21-4 S Classic külma vee kõrgsurvepesur tagab suure võimsuse ja superklassi kvaliteedi – selle ergonoomiline disain teeb sellest ideaalse tööriista igapäevaseks kasutamiseks.
HD 10/21-4 S külma vee kõrgsurvepesur sobib ideaalselt igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Parimad materjalid tagavad tippkvaliteedi. Masina sees on vastupidav roostevabast terasest kolbide ja messingist silindripeaga pump, mida täiendab 4-pooluseline mootor koos õhk-vesi jahutussüsteemiga. Integreeritud alumiiniumraami kandurid vähendavad kaalu ja tagavad kerge, kuid vastupidava raamistiku, mis sobib kraanaga laadimiseks. Kompaktse disaini ja maksimaalse liikuvuse tagamiseks on mootor ja pump paigaldatud vertikaalselt püsti. Lisaks on tarvikute hoistamiseks panipaigad. HD 10/21-4 S viib ergonoomilise töötamise järgmisele tasemele. Kõrgsurvepüstolit EASY!Force Advanced saab pingutuseta kasutada ilma hoidejõutaja sellel on hästi pööratav 1050-millimeetrine roostevabast terasest toru. Kõrgsurvepüstoli ja toru vahele paigutatud Servo Control kontrollerit saab kasutada rõhu ja veekoguse reguleerimiseks.
Omadused ja tulu
Kompaktne püstine konstruktsioon, mis põhineb mootori ja pumbaseadme vertikaalsel paigutuselVäike jalajälg ja ruumisäästlikud proportsioonid. Lihtne manööverdada ja transportida. Maksimaalne stabiilsus tagab masinale stabiilse aluse.
4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga, vastupidav roostevabast terasest kolbidega pump ja messingist silindripeaPikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Arukalt kavandatud teeninduskontseptsioon hõlbustab kiiret toimimist kohapealPöörlev pump Mugav õlitäite taseme näidik ja šassiil integreeritud õli väljalaskeava. Moodulkonstruktsioon, mis koosneb pumbast, mootorist ja juhtkapist.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
- Panipaik.
- Reguleeritavad konksud nt. teise toru või elektrikaabli hoidmiseks.
- Kõrgsurvevooliku hoidik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|376 - 424
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1000
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|50 - 210
|Maksimaalne rõhk (bar)
|250
|Ühendusvõimsus (kW)
|8
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|050
|Vee etteanne
|1″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|63,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|71,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pehmendatud käepidemega pesupüstol
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- 4-pooluseline õhk- ja vesijahutusega kolmefaasiline mootor
- Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
- Survekatkestus
- Integreeritud veefilter
- Õli kontrollaken
- Messingist vee sisselaskeseade
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
- Ehitusplatsil olevate seadmete nagu segumasinad, tellingud, rataslaadurid, ekskavaatorid või betoonipumbad puhastamine
- Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
- Transpordisektori sõidukite, näiteks veoautode, laevade, lennukite või busside puhastamine
- Ühiskasutatavate alade, näiteks avalike väljakute, sõiduteede, purskkaevude või parklate puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.