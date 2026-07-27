Kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S/ S Plus

HD 10/21-4 S Classic külma vee kõrgsurvepesur tagab suure võimsuse ja superklassi kvaliteedi – selle ergonoomiline disain teeb sellest ideaalse tööriista igapäevaseks kasutamiseks.

HD 10/21-4 S külma vee kõrgsurvepesur sobib ideaalselt igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Parimad materjalid tagavad tippkvaliteedi. Masina sees on vastupidav roostevabast terasest kolbide ja messingist silindripeaga pump, mida täiendab 4-pooluseline mootor koos õhk-vesi jahutussüsteemiga. Integreeritud alumiiniumraami kandurid vähendavad kaalu ja tagavad kerge, kuid vastupidava raamistiku, mis sobib kraanaga laadimiseks. Kompaktse disaini ja maksimaalse liikuvuse tagamiseks on mootor ja pump paigaldatud vertikaalselt püsti. Lisaks on tarvikute hoistamiseks panipaigad. HD 10/21-4 S viib ergonoomilise töötamise järgmisele tasemele. Kõrgsurvepüstolit EASY!Force Advanced saab pingutuseta kasutada ilma hoidejõutaja sellel on hästi pööratav 1050-millimeetrine roostevabast terasest toru. Kõrgsurvepüstoli ja toru vahele paigutatud Servo Control kontrollerit saab kasutada rõhu ja veekoguse reguleerimiseks.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S/ S Plus: Kompaktne püstine konstruktsioon, mis põhineb mootori ja pumbaseadme vertikaalsel paigutusel
Kompaktne püstine konstruktsioon, mis põhineb mootori ja pumbaseadme vertikaalsel paigutusel
Väike jalajälg ja ruumisäästlikud proportsioonid. Lihtne manööverdada ja transportida. Maksimaalne stabiilsus tagab masinale stabiilse aluse.
Kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S/ S Plus: 4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga, vastupidav roostevabast terasest kolbidega pump ja messingist silindripea
4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga, vastupidav roostevabast terasest kolbidega pump ja messingist silindripea
Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S/ S Plus: Arukalt kavandatud teeninduskontseptsioon hõlbustab kiiret toimimist kohapeal
Arukalt kavandatud teeninduskontseptsioon hõlbustab kiiret toimimist kohapeal
Pöörlev pump Mugav õlitäite taseme näidik ja šassiil integreeritud õli väljalaskeava. Moodulkonstruktsioon, mis koosneb pumbast, mootorist ja juhtkapist.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
  • Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
  • EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
  • Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
  • Panipaik.
  • Reguleeritavad konksud nt. teise toru või elektrikaabli hoidmiseks.
  • Kõrgsurvevooliku hoidik.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 376 - 424
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 500 - 1000
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar) 50 - 210
Maksimaalne rõhk (bar) 250
Ühendusvõimsus (kW) 8
Toitejuhe (m) 5
Düüsi suurus 050
Vee etteanne 1″
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 63,4
Kaal, sh pakend (kg) 71,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 607 x 518 x 1063

Scope of supply

  • Pesupüstol: EASY!Force Advanced
  • Pehmendatud käepidemega pesupüstol
  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
  • Pihustusotsik: 1050 mm
  • Survedüüs
  • Servojuhtimine

Seadmed

  • 4-pooluseline õhk- ja vesijahutusega kolmefaasiline mootor
  • Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
  • Survekatkestus
  • Integreeritud veefilter
  • Õli kontrollaken
  • Messingist vee sisselaskeseade
Kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S/ S Plus
Kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S/ S Plus
Kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S/ S Plus
Kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S/ S Plus
Kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S/ S Plus
Kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S/ S Plus
Kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S/ S Plus
Kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S/ S Plus
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
  • Ehitusplatsil olevate seadmete nagu segumasinad, tellingud, rataslaadurid, ekskavaatorid või betoonipumbad puhastamine
  • Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
  • Transpordisektori sõidukite, näiteks veoautode, laevade, lennukite või busside puhastamine
  • Ühiskasutatavate alade, näiteks avalike väljakute, sõiduteede, purskkaevude või parklate puhastamine
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