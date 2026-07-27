Kõrgsurvepesur HD 10/21-4 S ST Classic
Omadused ja tulu
Võimas ja vastupidav väntvõlliga pump messingist silindripea ja keraamiliste hülssidega kolbidegaKõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Tugev, statsionaarne šassii.Töökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest. Tugev torujas terasraam kaitseb seadme kõiki osi. Integreeritud panipaik tarvikute jaoks.
Klassikalised tarvikud EASY!Lock ühendustegaKiire seadistamine ja kokkupanek ning lihtne tarvikute vahetamine. Tugevad ja vastupidavad tarvikud. Lihtne kasutada
Lihtne masina disain
- Suur veefilter kaitseb pumpa.
- Rõhku ja vee kogust saab reguleerida pumbal endal.
- Täitetaset ja õli kvaliteeti saab hõlpsalt kontrollida kontrollklaasi ja õlimõõtevarda abil.
4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga
- Kärcheri testitud kõrgekvaliteetsed komponendid tagavad pika kasutusea.
- Suure jõudluse ja madalate hoolduskulude jaoks.
- Ehitatud kestma, väga usaldusväärne.
Intuitiivne kasutamine ja lihtne hooldus.
- Integreeritud veefiltrit saab eemaldada ja puhastada ilma tööriistadeta.
- Hea ligipääsetavus seadme hooldamiseks
- Lihtne kasutada
Äärmiselt paindlik
- Lai lisatarvikute valik tagab ergonoomilised ja ökonoomsed puhastuslahendused mitmeteks erinevateks puhastustoiminguteks.
- Suur valik erineva kasutusotstarbega lisatarvikuid.
- Minimaalne paigaldusvaev
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|376 - 424
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1000
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|50 - 210
|Maksimaalne rõhk (bar)
|270
|Ühendusvõimsus (kW)
|8
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|050
|Vee etteanne
|1″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|50,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|55,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|720 x 522 x 418
Scope of supply
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
- 4-pooluseline õhk- ja vesijahutusega kolmefaasiline mootor
- Survekatkestus
- Integreeritud veefilter
- Õli kontrollaken
- Messingist vee sisselaskeseade
Kasutusvaldkonnad
- Loomalautade puhastamine põllumajanduses
- Ideaalne autokauplustele, autorendifirmadele ja teenindusjaamadele
- Sõidukite ja seadmete puhastamine autotööstuse, tööstus- ja põllumajandussektoris.
- Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
- Masinate ja seadmete kõrgsurvega puhastamiseks ehitustel, põllumajanduses ja munitsipaalkasutuses
- Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
- Ideaalne mitmesugusteks rakendusteks transpordi- ja logistikasektoris
- Tööstus
- Põllumajandus
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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