HD 10/21-4 SXA Plus külma vee kõrgsurvepesur pakub muljetavaldavat ergonoomikat ja esmaklassilist kvaliteeti. Mugav töötada tänu EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstolile. Rõhku ja vee kogust reguleeritakse servojuhtimispuldi kaudu. Vibrasofti pöörlev otsik vähendab vibratsiooni ja müra kuni 30 protsenti. Abisüsteemid ja LED-näidik annavad selget teavet masina kohta. Suurepärane töötlus ja parimad materjalid muudavad selle superklassi masina teistest silmapaistvaks. Vertikaalselt paigaldatud mootor ja pumbaüksus, mis koosneb kulumiskindlast roostevabast terasest kolbide ja messingist silindripeaga pumbast, teeb masina võimalikult kompaktsena. Komplektis võimas 4-pooluseline mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga. Alumiiniumraami kandurid moodustavad kerge, kuid tugeva raamistiku, mis sobib kraanaga laadimiseks. Sisaldab kõrgsurvevoolikut, millel on tugev Teflon® kate ja automaatne voolikurull, mis suudab kerida kokku ja lahti isegi rõhu all ja kuni 45° nurga all.