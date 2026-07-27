Külma vee kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S Plus on ideaalne masin ergonoomiliseks ja kasutajasõbralikuks tööks. Kärcheri EASY!Force Advanced püstol muudab selle kasutamise mugavaks ilma hoidmisjõuta. Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control abil, mis asub toru ja püstoli vahel. Niiviisi rõhku vähendades saavad kasutajad õrnadele pindadele kiiresti reageerida – ilma kogu otsikut vahetamata. Vibrasofti pöörlev otsik vähendab oluliselt ka pihustustoru vibratsiooni. Abisüsteemid ja LED näidik suurendavad kasutajasõbralikkust. Hoolikalt valitud materjalid tagavad esmaklassilise kvaliteedi ka superklassi masina sees. Vastupidav aksiaalpump, roostevabast terasest kolvid ja messingist silindripea töötavad koostöös õhk-vesi jahutussüsteemiga 4-pooluselise madala kiirusega mootoriga. Alumiiniumist valmistatud integreeritud raami kandurid moodustavad kerge, kuid tugeva raamistiku, mis võimaldab kraana laadimist. Kompaktse ja mobiilse disaini jaoks on mootor ja pump paigaldatud vertikaalselt püsti. Masinal on ka tarvikute hoiuruum panipaiga ja reguleeritavate konksude kujul.