Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S Plus
HD 13/18-4 S Plus külma veega kõrgsurvepesur avaldab muljet suure jõudluse ja kvaliteediga. Abisüsteemid ja Vibrasofti pöörlev otsik on disainitud ergonoomikat silmas pidades.
Külma vee kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S Plus on ideaalne masin ergonoomiliseks ja kasutajasõbralikuks tööks. Kärcheri EASY!Force Advanced püstol muudab selle kasutamise mugavaks ilma hoidmisjõuta. Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control abil, mis asub toru ja püstoli vahel. Niiviisi rõhku vähendades saavad kasutajad õrnadele pindadele kiiresti reageerida – ilma kogu otsikut vahetamata. Vibrasofti pöörlev otsik vähendab oluliselt ka pihustustoru vibratsiooni. Abisüsteemid ja LED näidik suurendavad kasutajasõbralikkust. Hoolikalt valitud materjalid tagavad esmaklassilise kvaliteedi ka superklassi masina sees. Vastupidav aksiaalpump, roostevabast terasest kolvid ja messingist silindripea töötavad koostöös õhk-vesi jahutussüsteemiga 4-pooluselise madala kiirusega mootoriga. Alumiiniumist valmistatud integreeritud raami kandurid moodustavad kerge, kuid tugeva raamistiku, mis võimaldab kraana laadimist. Kompaktse ja mobiilse disaini jaoks on mootor ja pump paigaldatud vertikaalselt püsti. Masinal on ka tarvikute hoiuruum panipaiga ja reguleeritavate konksude kujul.
Omadused ja tulu
Kompaktne püstine konstruktsioon, mis põhineb mootori ja pumbaseadme vertikaalsel paigutuselVäike jalajälg ja ruumisäästlikud proportsioonid. Lihtne manööverdada ja transportida. Maksimaalne stabiilsus tagab masinale stabiilse aluse.
4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga, vastupidav roostevabast terasest kolbidega pump ja messingist silindripeaPikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Ergonoomiline Vibrasoft otsikVähendab vibratsiooni kuni 30%. Vähendab helitugevust ja mürataset. Pöörlev otsik teeb lihtsamaks keerukamad ülesanded.
Abisüsteemid ja LED näidik
- Integreeritud elektroonika üksuse jälgimiseks
- Automaatne väljalülitus ala- või ülepinge korral.
- Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja.
Arukalt kavandatud teeninduskontseptsioon hõlbustab kiiret toimimist kohapeal
- Pöörlev pump
- Mugav õlitäite taseme näidik ja šassiil integreeritud õli väljalaskeava.
- Moodulkonstruktsioon, mis koosneb pumbast, mootorist ja juhtkapist.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
- Panipaik.
- Reguleeritavad konksud nt. teise toru või elektrikaabli hoidmiseks.
- Kõrgsurvevooliku hoidik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|376 - 424
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|700 - 1300
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|50 - 180
|Maksimaalne rõhk (bar)
|250
|Ühendusvõimsus (kW)
|8,8
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|075
|Vee etteanne
|1″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|70,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|78,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pehmendatud käepidemega pesupüstol
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Mustusefrees
- Servojuhtimine
Seadmed
- 4-pooluseline õhk- ja vesijahutusega kolmefaasiline mootor
- Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
- Survekatkestus
- Integreeritud veefilter
- LED-ekraaniga elektrooniline mootori kaitsesüsteem
- Õli kontrollaken
- Messingist vee sisselaskeseade
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
- Ehitusplatsil olevate seadmete nagu segumasinad, tellingud, rataslaadurid, ekskavaatorid või betoonipumbad puhastamine
- Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
- Transpordisektori sõidukite, näiteks veoautode, laevade, lennukite või busside puhastamine
- Ühiskasutatavate alade, näiteks avalike väljakute, sõiduteede, purskkaevude või parklate puhastamine
Lisatarvikud
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