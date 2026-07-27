HD 13/18-4 S külmavee kõrgsurvepesur viib ergonoomilise töö järgmisele tasemele. Praktiliselt disainitud EASY!Force Advanced päästikpüstol teeb selle kasutamise lihtsaks ja pingutusteta, ilma igasuguse hoidejõuta. Pöörlev 350-millimeetrine roostevabast terasest pesutoru tagab maksimaalse efektiivsuse. Servo Control võimaldab kasutajal kontrollida survet ja veekogust otse päästikpüstolilt või torult. Abisüsteemid ja LED-olekunäidik täiustavad veelgi kasutajasõbralikku disaini. Võid kindel olla, et Kärcher kasutab parimaid materjale, mis tagavad kõrgeima ja kauakestvama kvaliteedi. Masina sees töötab vastupidav pump roostevabast terasest kolbide ja messingist silindripeaga. HD 13/18-4 S-i juhib 4-pooluseline madala pöörlemiskiirusega õhk-vesijahutusega mootor. Integreeritud alumiiniumist raamikandurid vähendavad kaalu ja pakuvad kerget, kuid vastupidavat šassiid, mis võimaldab ka kraanaga laadimist. Püstine struktuur, kus mootor ja pumbaseade on paigaldatud vertikaalselt, pakub praktikas maksimaalset kaasaskantavust. Kompaktne disain sisaldab ka nutikat lisatarvikute hoiuruumi, näiteks panipaika ja reguleeritavaid konkse.