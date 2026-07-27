Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S/ S Plus

HD 13/18-4 S külmavee kõrgsurvepesur pakub esmaklassilist kvaliteeti, suurt jõudlust ja kasulikke abisüsteeme. See on loodud ergonoomiliseks tööks ja maksimaalseks kaasaskantavuseks.

HD 13/18-4 S külmavee kõrgsurvepesur viib ergonoomilise töö järgmisele tasemele. Praktiliselt disainitud EASY!Force Advanced päästikpüstol teeb selle kasutamise lihtsaks ja pingutusteta, ilma igasuguse hoidejõuta. Pöörlev 350-millimeetrine roostevabast terasest pesutoru tagab maksimaalse efektiivsuse. Servo Control võimaldab kasutajal kontrollida survet ja veekogust otse päästikpüstolilt või torult. Abisüsteemid ja LED-olekunäidik täiustavad veelgi kasutajasõbralikku disaini. Võid kindel olla, et Kärcher kasutab parimaid materjale, mis tagavad kõrgeima ja kauakestvama kvaliteedi. Masina sees töötab vastupidav pump roostevabast terasest kolbide ja messingist silindripeaga. HD 13/18-4 S-i juhib 4-pooluseline madala pöörlemiskiirusega õhk-vesijahutusega mootor. Integreeritud alumiiniumist raamikandurid vähendavad kaalu ja pakuvad kerget, kuid vastupidavat šassiid, mis võimaldab ka kraanaga laadimist. Püstine struktuur, kus mootor ja pumbaseade on paigaldatud vertikaalselt, pakub praktikas maksimaalset kaasaskantavust. Kompaktne disain sisaldab ka nutikat lisatarvikute hoiuruumi, näiteks panipaika ja reguleeritavaid konkse.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S/ S Plus: Kompaktne püstine konstruktsioon, mis põhineb mootori ja pumbaseadme vertikaalsel paigutusel
Kompaktne püstine konstruktsioon, mis põhineb mootori ja pumbaseadme vertikaalsel paigutusel
Väike jalajälg ja ruumisäästlikud proportsioonid. Lihtne manööverdada ja transportida. Maksimaalne stabiilsus tagab masinale stabiilse aluse.
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S/ S Plus: 4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga, vastupidav roostevabast terasest kolbidega pump ja messingist silindripea
4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga, vastupidav roostevabast terasest kolbidega pump ja messingist silindripea
Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S/ S Plus: Arukalt kavandatud teeninduskontseptsioon hõlbustab kiiret toimimist kohapeal
Arukalt kavandatud teeninduskontseptsioon hõlbustab kiiret toimimist kohapeal
Mugav õlitäite taseme näidik ja šassiil integreeritud õli väljalaskeava. Moodulkonstruktsioon, mis koosneb pumbast, mootorist ja juhtkapist.
Abisüsteemid ja LED näidik
  • Integreeritud elektroonika üksuse jälgimiseks
  • Automaatne väljalülitus ala- või ülepinge korral.
  • Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
  • Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
  • EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
  • Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
  • Panipaik.
  • Reguleeritavad konksud nt. teise toru või elektrikaabli hoidmiseks.
  • Kõrgsurvevooliku hoidik.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 376 - 424
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 700 - 1300
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar) 50 - 180
Maksimaalne rõhk (bar) 250
Ühendusvõimsus (kW) 8,8
Toitejuhe (m) 5
Düüsi suurus 075
Vee etteanne 1″
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 69,8
Kaal, sh pakend (kg) 78,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 607 x 518 x 1063

Scope of supply

  • Pesupüstol: EASY!Force Advanced
  • Pehmendatud käepidemega pesupüstol
  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
  • Pihustusotsik: 1050 mm
  • Survedüüs
  • Servojuhtimine

Seadmed

  • 4-pooluseline õhk- ja vesijahutusega kolmefaasiline mootor
  • Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
  • Survekatkestus
  • Integreeritud veefilter
  • LED-ekraaniga elektrooniline mootori kaitsesüsteem
  • Õli kontrollaken
  • Messingist vee sisselaskeseade
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S/ S Plus
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S/ S Plus
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S/ S Plus
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S/ S Plus
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S/ S Plus
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S/ S Plus
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S/ S Plus
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S/ S Plus
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
  • Ehitusplatsil olevate seadmete nagu segumasinad, tellingud, rataslaadurid, ekskavaatorid või betoonipumbad puhastamine
  • Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
  • Transpordisektori sõidukite, näiteks veoautode, laevade, lennukite või busside puhastamine
  • Ühiskasutatavate alade, näiteks avalike väljakute, sõiduteede, purskkaevude või parklate puhastamine
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