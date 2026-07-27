Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S/ S Plus
HD 13/18-4 S külmavee kõrgsurvepesur pakub esmaklassilist kvaliteeti, suurt jõudlust ja kasulikke abisüsteeme. See on loodud ergonoomiliseks tööks ja maksimaalseks kaasaskantavuseks.
HD 13/18-4 S külmavee kõrgsurvepesur viib ergonoomilise töö järgmisele tasemele. Praktiliselt disainitud EASY!Force Advanced päästikpüstol teeb selle kasutamise lihtsaks ja pingutusteta, ilma igasuguse hoidejõuta. Pöörlev 350-millimeetrine roostevabast terasest pesutoru tagab maksimaalse efektiivsuse. Servo Control võimaldab kasutajal kontrollida survet ja veekogust otse päästikpüstolilt või torult. Abisüsteemid ja LED-olekunäidik täiustavad veelgi kasutajasõbralikku disaini. Võid kindel olla, et Kärcher kasutab parimaid materjale, mis tagavad kõrgeima ja kauakestvama kvaliteedi. Masina sees töötab vastupidav pump roostevabast terasest kolbide ja messingist silindripeaga. HD 13/18-4 S-i juhib 4-pooluseline madala pöörlemiskiirusega õhk-vesijahutusega mootor. Integreeritud alumiiniumist raamikandurid vähendavad kaalu ja pakuvad kerget, kuid vastupidavat šassiid, mis võimaldab ka kraanaga laadimist. Püstine struktuur, kus mootor ja pumbaseade on paigaldatud vertikaalselt, pakub praktikas maksimaalset kaasaskantavust. Kompaktne disain sisaldab ka nutikat lisatarvikute hoiuruumi, näiteks panipaika ja reguleeritavaid konkse.
Omadused ja tulu
Kompaktne püstine konstruktsioon, mis põhineb mootori ja pumbaseadme vertikaalsel paigutuselVäike jalajälg ja ruumisäästlikud proportsioonid. Lihtne manööverdada ja transportida. Maksimaalne stabiilsus tagab masinale stabiilse aluse.
4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga, vastupidav roostevabast terasest kolbidega pump ja messingist silindripeaPikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Arukalt kavandatud teeninduskontseptsioon hõlbustab kiiret toimimist kohapealMugav õlitäite taseme näidik ja šassiil integreeritud õli väljalaskeava. Moodulkonstruktsioon, mis koosneb pumbast, mootorist ja juhtkapist.
Abisüsteemid ja LED näidik
- Integreeritud elektroonika üksuse jälgimiseks
- Automaatne väljalülitus ala- või ülepinge korral.
- Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
- Panipaik.
- Reguleeritavad konksud nt. teise toru või elektrikaabli hoidmiseks.
- Kõrgsurvevooliku hoidik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|376 - 424
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|700 - 1300
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|50 - 180
|Maksimaalne rõhk (bar)
|250
|Ühendusvõimsus (kW)
|8,8
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|075
|Vee etteanne
|1″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|69,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|78,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pehmendatud käepidemega pesupüstol
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- 4-pooluseline õhk- ja vesijahutusega kolmefaasiline mootor
- Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
- Survekatkestus
- Integreeritud veefilter
- LED-ekraaniga elektrooniline mootori kaitsesüsteem
- Õli kontrollaken
- Messingist vee sisselaskeseade
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
- Ehitusplatsil olevate seadmete nagu segumasinad, tellingud, rataslaadurid, ekskavaatorid või betoonipumbad puhastamine
- Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
- Transpordisektori sõidukite, näiteks veoautode, laevade, lennukite või busside puhastamine
- Ühiskasutatavate alade, näiteks avalike väljakute, sõiduteede, purskkaevude või parklate puhastamine
Lisatarvikud
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