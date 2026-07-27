Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S ST Classic

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S ST Classic: Võimas ja vastupidav väntvõlliga pump messingist silindripea ja keraamiliste hülssidega kolbidega
Võimas ja vastupidav väntvõlliga pump messingist silindripea ja keraamiliste hülssidega kolbidega
Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S ST Classic: Tugev, statsionaarne šassii.
Tugev, statsionaarne šassii.
Töökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest. Tugev torujas terasraam kaitseb seadme kõiki osi. Integreeritud panipaik tarvikute jaoks.
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S ST Classic: Klassikalised tarvikud EASY!Lock ühendustega
Klassikalised tarvikud EASY!Lock ühendustega
Kiire seadistamine ja kokkupanek ning lihtne tarvikute vahetamine. Tugevad ja vastupidavad tarvikud. Lihtne kasutada
4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga, vastupidav roostevabast terasest kolbidega pump ja messingist silindripea
  • Kärcheri testitud kõrgekvaliteetsed komponendid tagavad pika kasutusea.
  • Ehitatud kestma, väga usaldusväärne.
  • Suure jõudluse ja madalate hoolduskulude jaoks.
Lihtne masina disain
  • Suur veefilter kaitseb pumpa.
  • Rõhku ja vee kogust saab reguleerida pumbal endal.
  • Täitetaset ja õli kvaliteeti saab hõlpsalt kontrollida kontrollklaasi ja õlimõõtevarda abil.
Intuitiivne kasutamine ja lihtne hooldus.
  • Integreeritud veefiltrit saab eemaldada ja puhastada ilma tööriistadeta.
  • Hea ligipääsetavus seadme hooldamiseks
  • Lihtne kasutada
Äärmiselt paindlik
  • Suur valik erineva kasutusotstarbega lisatarvikuid.
  • Lai lisatarvikute valik tagab ergonoomilised ja ökonoomsed puhastuslahendused mitmeteks erinevateks puhastustoiminguteks.
  • Minimaalne paigaldusvaev
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 376 - 424
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 700 - 1300
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar) 50 - 180
Maksimaalne rõhk (bar) 240
Ühendusvõimsus (kW) 8,8
Toitejuhe (m) 5
Düüsi suurus 072
Vee etteanne 1″
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 48,4
Kaal, sh pakend (kg) 54,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 720 x 522 x 418

Scope of supply

  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
  • Pihustusotsik: 840 mm
  • Survedüüs

Seadmed

  • Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
  • 4-pooluseline õhk- ja vesijahutusega kolmefaasiline mootor
  • Survekatkestus
  • Integreeritud veefilter
  • Õli kontrollaken
  • Messingist vee sisselaskeseade
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S ST Classic
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S ST Classic
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S ST Classic
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S ST Classic
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S ST Classic
Kasutusvaldkonnad
  • Loomalautade puhastamine põllumajanduses
  • Ideaalne automüügisalongidele, autorendifirmadele ja väiksematele teenindusjaamadele.
  • Sõidukite ja seadmete puhastamine autotööstuse, tööstus- ja põllumajandussektoris.
  • Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
  • Masinate ja seadmete kõrgsurvega puhastamiseks ehitustel, põllumajanduses ja munitsipaalkasutuses
  • Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
  • Ideaalne mitmesugusteks rakendusteks transpordi- ja logistikasektoris
  • Tööstus
  • Põllumajandus
Lisatarvikud
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