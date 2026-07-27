Kõrgsurvepesur HD 17/15-4 S Classic
Vastupidav külma vee kõrgsurvepesur HD 17/15-4 S Classic on loodud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. See on igas mõttes Super-klass: erakordne võimsus usaldusväärsete puhastustulemuste saavutamiseks.
Vastupidav külma vee kõrgsurvepesur HD 17/15-4 S Classic on loodud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes ja avaldab alati muljet oma erakordse võimsusega. See eristub teistest oma tugeva konstruktsiooni ja robustse terasraami poolest. Seadme ettevalmistamine on lihtne ja intuitiivne ning selle käsitsemine on kiire ja vaevatu. Kõikidele olulistele osadele pääseb kiiresti ja lihtsalt ligi. See Super-klassi kõrgsurvepesur on varustatud Classic-seeria kõrgsurvepüstoliga, mis on mõeldud HD Classic tootevaliku masinatele. Sellel on ka esmaklassiline EASY!Lock kiirlukustussüsteem, mis muudab seadistamise ja kokkupaneku viis korda kiiremaks, säästes aega ja vaeva. Integreeritud veefilter kaitseb kõrgsurvepumpa kindlalt mustuseosakeste ja saasteainete eest, pikendades seeläbi masina kasutusiga. Kõrgsurvepesuri tugisambaks on võimas väntvõllpump ja vastupidavad materjalid: messingist silindripea ja keraamiliste hülsidaga kolvid. Surve on pumbal vastavalt vajadusele reguleeritav. Seadmel on 4-pooluseline madalate pööretega õhk-vesijahutussüsteemiga mootor, mis tagab pikaajalise ja usaldusväärse töö.
Omadused ja tulu
Võimas ja vastupidav väntvõlliga pump messingist silindripea ja keraamiliste hülssidega kolbidegaKõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Tugev terasraam suurte ratastega hea liikuvuse tagamiseksKaitseb masinat ka ebasoodsates tingimustes. Lihtne ja mugav transportida. Integreeritud panipaik tarvikute jaoks.
Klassikalised tarvikud EASY!Lock ühendustegaKiire seadistamine ja kokkupanek ning lihtne tarvikute vahetamine. Tugevad ja vastupidavad tarvikud. Lihtne ja intuitiivne kasutada.
Lihtne masina disain
- Integreeritud veefiltrit saab eemaldada ja puhastada ilma tööriistadeta.
- Rõhku ja vee kogust saab reguleerida pumbal endal.
- Täitetaset ja õli kvaliteeti saab hõlpsalt kontrollida kontrollklaasi ja õlimõõtevarda abil.
4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga
- Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud.
- Kombineerib tõhusa vesijahutuse tugeva õhkjahutussüsteemiga, et tagada maksimaalne jahutusvõimsus isegi kõikuvate välistemperatuuride ja veetemperatuuride korral.
- Kompaktne disain tagab maksimaalse kaasaskantavuse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|376 - 424
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|1000 - 1700
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|60 - 150
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|210 / 21
|Ühendusvõimsus (kW)
|9
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|1″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|73
|Kaal, sh pakend (kg)
|80,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|720 x 637 x 1060
Scope of supply
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
- 4-pooluseline õhk- ja vesijahutusega kolmefaasiline mootor
- Survekatkestus
- Integreeritud veefilter
- Õli kontrollaken
- Messingist vee sisselaskeseade
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Loomalautade puhastamine põllumajanduses
- Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
- Bbetooni vormimise puhastamine ehitussektoris
- Ehitusplatsil olevate seadmete nagu segumasinad, tellingud, rataslaadurid, ekskavaatorid või betoonipumbad puhastamine
- Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
- Transpordisektori sõidukite, näiteks veoautode, laevade, lennukite või busside puhastamine
- Ühiskasutatavate alade, näiteks avalike väljakute, sõiduteede, purskkaevude või parklate puhastamine
Lisatarvikud
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