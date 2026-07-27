Vastupidav külma vee kõrgsurvepesur HD 17/15-4 S Classic on loodud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes ja avaldab alati muljet oma erakordse võimsusega. See eristub teistest oma tugeva konstruktsiooni ja robustse terasraami poolest. Seadme ettevalmistamine on lihtne ja intuitiivne ning selle käsitsemine on kiire ja vaevatu. Kõikidele olulistele osadele pääseb kiiresti ja lihtsalt ligi. See Super-klassi kõrgsurvepesur on varustatud Classic-seeria kõrgsurvepüstoliga, mis on mõeldud HD Classic tootevaliku masinatele. Sellel on ka esmaklassiline EASY!Lock kiirlukustussüsteem, mis muudab seadistamise ja kokkupaneku viis korda kiiremaks, säästes aega ja vaeva. Integreeritud veefilter kaitseb kõrgsurvepumpa kindlalt mustuseosakeste ja saasteainete eest, pikendades seeläbi masina kasutusiga. Kõrgsurvepesuri tugisambaks on võimas väntvõllpump ja vastupidavad materjalid: messingist silindripea ja keraamiliste hülsidaga kolvid. Surve on pumbal vastavalt vajadusele reguleeritav. Seadmel on 4-pooluseline madalate pööretega õhk-vesijahutussüsteemiga mootor, mis tagab pikaajalise ja usaldusväärse töö.