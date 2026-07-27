Võimas ja vastupidav väntvõlliga pump messingist silindripea ja keraamiliste hülssidega kolbidega

Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.