Külma vee kõrgsurvepesur HD 9/20-4 S Plus on ideaalne masin ergonoomiliseks ja väsimatuks tööks. Kärcheri EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstol muudab selle kasutamise mugavaks ilma hoidmisjõuta. Servo Control kontrolleri abil saab reguleerida rõhku ja veekogust. Vibrasofti pöörlev otsik vähendab pihustustoru vibratsiooni kuni 30%. HD 9/20-4 S Plusi tunnuseks on hoolikalt valitud materjalid ja esmaklassiline kvaliteet. Vastupidav pump, roostevabast terasest kolvid ja messingist silindripea töötavad koostöös õhk-vesi jahutussüsteemiga ja 4-pooluselise mootoriga. Alumiiniumist valmistatud integreeritud kandurid moodustavad kerge, kuid tugeva raamistiku, mis muudab kraanaga laadimise hõlpsaks. Maksimaalse liikuvuse ja kompaktsete proportsioonide tagamiseks on mootor ja pumbaüksus paigaldatud vertikaalselt püsti. Masinal on ka tarvikute hoiuruum.