HD 9/20-4 S külma veega kõrgsurvepesur sobib ideaalselt igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Parimad materjalid tagavad tippkvaliteedi. Masina sees on vastupidav roostevabast terasest kolbide ja messingist silindripeaga pump, mida täiendab 4-pooluseline mootor koos õhk-vesi jahutussüsteemiga. Integreeritud alumiiniumraami kandurid vähendavad kaalu ja tagavad kerge, kuid vastupidava raamistiku, mis sobib kraanaga laadimiseks. Kompaktse disaini ja maksimaalse liikuvuse tagamiseks on mootor ja pump paigaldatud vertikaalselt püsti. Lisaks on masinal panipaigad. HD 9/20-4 S viib ergonoomilise töötamise järgmisele tasemele. Tänu kõrgsurvepüstolile EASY!Force Advanced saab seda pingutuseta kasutada ilma hoidejõuta. Kõrgsurvepüstolil on veel hästi pööratav 1050-millimeetrine roostevabast terasest toru.Püstoli ja toru vahele paigutatud Servo Control kontrollerit saab kasutada rõhu ja veekoguse reguleerimiseks.