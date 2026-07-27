Võimas ja vastupidav väntvõlliga pump messingist silindripea ja keraamiliste hülssidega kolbidega Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C. Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.

Tugev, statsionaarne šassii. Töökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest. Pika kasutuseaga töökindel ja see tõttu ka väga ökonoomne masin. Tugev torujas raam tagab masina kaitse ka karmides töötingimustes. Töökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest. Pika kasutuseaga töökindel ja see tõttu ka väga ökonoomne masin. Tugev torujas raam tagab masina kaitse ka karmides töötingimustes.