Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 S ST Classic

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 S ST Classic: Võimas ja vastupidav väntvõlliga pump messingist silindripea ja keraamiliste hülssidega kolbidega
Võimas ja vastupidav väntvõlliga pump messingist silindripea ja keraamiliste hülssidega kolbidega
Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 S ST Classic: Tugev, statsionaarne šassii.
Tugev, statsionaarne šassii.
Töökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest. Pika kasutuseaga töökindel ja see tõttu ka väga ökonoomne masin. Tugev torujas raam tagab masina kaitse ka karmides töötingimustes.
Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 S ST Classic: Klassikalised tarvikud EASY!Lock ühendustega
Klassikalised tarvikud EASY!Lock ühendustega
Tugevad ja vastupidavad tarvikud. Kiire seadistamine ja kokkupanek ning lihtne tarvikute vahetamine. Lihtne kasutada
Lihtne masina disain
  • Suur veefilter kaitseb pumpa.
  • Rõhku ja vee kogust saab reguleerida pumbal endal.
  • Täitetaset ja õli kvaliteeti saab hõlpsalt kontrollida kontrollklaasi ja õlimõõtevarda abil.
4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga, vastupidav roostevabast terasest kolbidega pump ja messingist silindripea
  • Kombineerib tõhusa vesijahutuse tugeva õhkjahutussüsteemiga, et tagada maksimaalne jahutusvõimsus isegi kõikuvate välistemperatuuride ja veetemperatuuride korral.
  • Ehitatud kestma, väga usaldusväärne.
  • Kärcheri testitud kõrgekvaliteetsed komponendid tagavad pika kasutusea.
Intuitiivne kasutamine ja lihtne hooldus.
  • Integreeritud veefiltrit saab eemaldada ja puhastada ilma tööriistadeta.
  • Lihtne kasutada
  • Hea ligipääsetavus seadme hooldamiseks
Äärmiselt paindlik
  • Lai lisatarvikute valik tagab ergonoomilised ja ökonoomsed puhastuslahendused mitmeteks erinevateks puhastustoiminguteks.
  • Suur valik erineva kasutusotstarbega lisatarvikuid.
  • Minimaalne paigaldusvaev
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 376 - 424
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 450 - 900
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar) 50 - 200
Maksimaalne rõhk (bar) 260
Ühendusvõimsus (kW) 7
Toitejuhe (m) 5
Düüsi suurus 047
Vee etteanne 1″
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 49,7
Kaal, sh pakend (kg) 55,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 720 x 522 x 418

Scope of supply

  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
  • Pihustusotsik: 840 mm
  • Survedüüs

Seadmed

  • Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
  • 4-pooluseline õhk- ja vesijahutusega kolmefaasiline mootor
  • Survekatkestus
  • Integreeritud veefilter
  • Õli kontrollaken
  • Messingist vee sisselaskeseade
Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 S ST Classic
Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 S ST Classic
Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 S ST Classic
Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 S ST Classic
Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 S ST Classic
Kasutusvaldkonnad
  • Loomalautade puhastamine põllumajanduses
  • Ideaalne autokauplustele, autorendifirmadele ja teenindusjaamadele
  • Sõidukite ja seadmete puhastamine autotööstuse, tööstus- ja põllumajandussektoris.
  • Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
  • Masinate ja seadmete kõrgsurvega puhastamiseks ehitustel, põllumajanduses ja munitsipaalkasutuses
  • Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
  • Ideaalne mitmesugusteks rakendusteks transpordi- ja logistikasektoris
  • Tööstus
  • Põllumajandus
Lisatarvikud
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