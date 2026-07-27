Kõrgsurvepesur HD 9/20-4 SXA Plus
HD 9/20-4 SXA Plus külma vee kõrgsurvepesur. Valmistatud esmaklassilistest materjalidest ning varustatud automaatse voolikurulli ja Vibrasofti pöörleva otsikuga, mis tagavad jõudluse ja mugavuse.
HD 9/20-4 SXA Plus külma vee kõrgsurvepesuril on muljetavaldav ergonoomika ja esmaklassiline kvaliteet. Lihtne töötada tänu EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstolile ilma hoidejõuta. Rõhku ja vee kogust reguleeritakse Servo Control kontrolleri kaudu. Vibrasofti pöörlev otsik vähendab vibratsiooni ja müra kuni 30 protsenti. Abisüsteemid ja LED-olekunäidik annavad selget teavet. Suurepärane töötlus ja parimad materjalid muudavad selle superklassi masina teistest silmapaistvaks. Vertikaalselt paigaldatud mootor ja pumbaüksus, mis koosneb kulumiskindlast roostevabast terasest kolbide ja messingist silindripeaga pumbast, hoiab konstruktsiooni kompaktsena. Komplektis võimas 4-pooluseline mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga. Alumiiniumraami kandurid moodustavad kerge, kuid tugeva raamistiku, mis sobib kraanaga laadimiseks. Sisaldab kõrgsurvevoolikut, millel on tugev Teflon® kate ja automaatne voolikurull, mis suudab kerida kokku ja lahti isegi rõhu all ja kuni 45° nurga all.
Omadused ja tulu
Automaatne voolikurullAutomaatne kokku- ja lahtikerimine kuni 45° nurga all, isegi rõhu all. Kriimustuskindel Ultra Guard HD voolik Teflon® kattega.
Kompaktne püstine konstruktsioon, mis põhineb mootori ja pumbaseadme vertikaalsel paigutuselVäike jalajälg ja ruumisäästlikud proportsioonid. Lihtne manööverdada ja transportida. Maksimaalne stabiilsus tagab masinale stabiilse aluse.
4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga, vastupidav roostevabast terasest kolbidega pump ja messingist silindripeaPikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Ergonoomiline Vibrasoft otsik
- Vähendab vibratsiooni kuni 30%.
- Vähendab helitugevust ja mürataset.
- Pöörlev otsik teeb lihtsamaks keerukamad ülesanded.
Arukalt kavandatud teeninduskontseptsioon hõlbustab kiiret toimimist kohapeal
- Pöörlev pump
- Mugav õlitäite taseme näidik ja šassiil integreeritud õli väljalaskeava.
- Moodulkonstruktsioon, mis koosneb pumbast, mootorist ja juhtkapist.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
- EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstol väsimusvabaks tööks ilma hoidmisjõuta.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
- Panipaik.
- Reguleeritavad konksud nt. teise toru või elektrikaabli hoidmiseks.
- Kõrgsurvevooliku hoidik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|376 - 424
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 900
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|50 - 200
|Maksimaalne rõhk (bar)
|250
|Ühendusvõimsus (kW)
|7
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|047
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|74,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|82,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pehmendatud käepidemega pesupüstol
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Ultra Guard
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Mustusefrees
- Servojuhtimine
Seadmed
- 4-pooluseline õhk- ja vesijahutusega kolmefaasiline mootor
- Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
- Survekatkestus
- Integreeritud veefilter
- Õli kontrollaken
- Messingist vee sisselaskeseade
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
- Ehitusplatsil olevate seadmete nagu segumasinad, tellingud, rataslaadurid, ekskavaatorid või betoonipumbad puhastamine
- Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
- Transpordisektori sõidukite, näiteks veoautode, laevade, lennukite või busside puhastamine
- Ühiskasutatavate alade, näiteks avalike väljakute, sõiduteede, purskkaevude või parklate puhastamine
Lisatarvikud
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