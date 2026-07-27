HD 9/20-4 SXA Plus külma vee kõrgsurvepesuril on muljetavaldav ergonoomika ja esmaklassiline kvaliteet. Lihtne töötada tänu EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstolile ilma hoidejõuta. Rõhku ja vee kogust reguleeritakse Servo Control kontrolleri kaudu. Vibrasofti pöörlev otsik vähendab vibratsiooni ja müra kuni 30 protsenti. Abisüsteemid ja LED-olekunäidik annavad selget teavet. Suurepärane töötlus ja parimad materjalid muudavad selle superklassi masina teistest silmapaistvaks. Vertikaalselt paigaldatud mootor ja pumbaüksus, mis koosneb kulumiskindlast roostevabast terasest kolbide ja messingist silindripeaga pumbast, hoiab konstruktsiooni kompaktsena. Komplektis võimas 4-pooluseline mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga. Alumiiniumraami kandurid moodustavad kerge, kuid tugeva raamistiku, mis sobib kraanaga laadimiseks. Sisaldab kõrgsurvevoolikut, millel on tugev Teflon® kate ja automaatne voolikurull, mis suudab kerida kokku ja lahti isegi rõhu all ja kuni 45° nurga all.