Universaalne puhastusmasin AP 100/50 M
AP 100/50 M puhul on tegemist lihtsa ja paindliku All-in-One lahendusega, mis sobib erinevatele pindadele ning sisaldab nii puhastusaine pihustamist kui imemist.
Multifunktsionaalse puhastusmasina All Purpose Cleaner AP 100/50 M puhul on tegemist lihtsa ja paindliku kõik-ühes lahendusega, mis eemaldab mustust ja pisikuid erinevatelt pindadelt. Masin sisaldab puhastusvahendi pihustamise ja imemise funktsioone, olles samal ajal äärmiselt produktiivne ja ajasäästlik. Võimas turbiin suudab puhastusvahendi pinnalt imeda kolmandiku võrra kiiremini kui teised seadmed ja jätab pinna nii kuivaks, et sellel on võimalik kohe kõndida. Masin ei vaja pikka seadistusaega ning on kiiresti valmis tööks ja kasutuseks igapäevaste puhastustoimingute teostamisel.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhta vee paagi maht (l)
|100
|Musta vee paagi maht (l)
|70
|Turbiini võimsus (W)
|1800
|Pumba võimsus (W)
|370
|Pinge (V)
|230
|Kaal (kg)
|100
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Toiduainetööstuses kasutatav versioon
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Imemisvoolik
- Imemisotsik
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude nimilaius: 40 mm
- Torude materjal: Metall
- Pesupüstol: Pesupüstol Easy-Press
- Pihustusotsik: 600 mm