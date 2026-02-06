Multifunktsionaalse puhastusmasina All Purpose Cleaner AP 100/50 M puhul on tegemist lihtsa ja paindliku kõik-ühes lahendusega, mis eemaldab mustust ja pisikuid erinevatelt pindadelt. Masin sisaldab puhastusvahendi pihustamise ja imemise funktsioone, olles samal ajal äärmiselt produktiivne ja ajasäästlik. Võimas turbiin suudab puhastusvahendi pinnalt imeda kolmandiku võrra kiiremini kui teised seadmed ja jätab pinna nii kuivaks, et sellel on võimalik kohe kõndida. Masin ei vaja pikka seadistusaega ning on kiiresti valmis tööks ja kasutuseks igapäevaste puhastustoimingute teostamisel.