Kärcheri 90. aastapäev: tänu säästlikule eco!efficiency-režiimile, optimeeritud põletitehnoloogiale, pikaealisele kõrgsurvevoolikule ja kahele täpse doseerimisega puhastusvahendi paagile avaldab Kärcheri musta värvi kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 11/18-4 S muljet oma kõrge ökonoomsuse ja suurepäraste puhastustulemustega. Maksimaalse töökindluse tagamiseks igapäevasel kasutamisel on sellel superklassi algtaseme seadmel kvaliteetsed komponendid, nagu vesijahutusega madalate pööretega 4-pooluseline elektrimootor ja robustne keraamiliste kolbidega 3-kolviline aksiaalpump. Mudeli HDS 11/18-4 S läbimõeldud ergonoomika ja kasutajasõbralikkus peegelduvad näiteks energiasäästlikus EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstolis, millel on 1050 mm pikkune joatoru, Servo Control surve reguleerimine ja patenteeritud düüsitehnoloogia, samuti nutikas mobiilsuskontseptsioonis masina mugavaks transportimiseks. Tänu järeleproovitud ohutustehnoloogiale, mis hõlmab veefiltrit, kaitseklappi, SDS-voolikut ja katlakiviealduse süsteemi, on komponendid tõhusalt kaitstud, tagades seeläbi masina kõrge töövalmiduse ja pikaealisuse.