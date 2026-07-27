Kõrgsurvepesur HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Aastapäeva kuuma vee kõrgsurvepesur superklassis musta värvi. Madala kiirusega, 4-pooluselise, vesijahutusega elektrimootoriga ja säästliku öko!efektiivsuse režiimiga.
Kärcheri 90. aastapäev: tänu säästlikule eco!efficiency-režiimile, optimeeritud põletitehnoloogiale, pikaealisele kõrgsurvevoolikule ja kahele täpse doseerimisega puhastusvahendi paagile avaldab Kärcheri musta värvi kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 11/18-4 S muljet oma kõrge ökonoomsuse ja suurepäraste puhastustulemustega. Maksimaalse töökindluse tagamiseks igapäevasel kasutamisel on sellel superklassi algtaseme seadmel kvaliteetsed komponendid, nagu vesijahutusega madalate pööretega 4-pooluseline elektrimootor ja robustne keraamiliste kolbidega 3-kolviline aksiaalpump. Mudeli HDS 11/18-4 S läbimõeldud ergonoomika ja kasutajasõbralikkus peegelduvad näiteks energiasäästlikus EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstolis, millel on 1050 mm pikkune joatoru, Servo Control surve reguleerimine ja patenteeritud düüsitehnoloogia, samuti nutikas mobiilsuskontseptsioonis masina mugavaks transportimiseks. Tänu järeleproovitud ohutustehnoloogiale, mis hõlmab veefiltrit, kaitseklappi, SDS-voolikut ja katlakiviealduse süsteemi, on komponendid tõhusalt kaitstud, tagades seeläbi masina kõrge töövalmiduse ja pikaealisuse.
Omadused ja tulu
Mitu panipaika tarvikute jaoks
- Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik. Sisaldab kahte konksu imemisvooliku ja toitejuhtme jaoks.
- Avar panipaik pesuainete, kinnaste, tööriistade jaoks.
Töökindlus
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
Väikesed majafassaadid
- Lihtne vahetada pesuaine 1 ja 2 paakide vahel.
- Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
Mobiilne
- Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
- Integreeritud kallutusseade võimaldab masinat vaevata ümber takistuste (trepid, äärekivid) manööverdada.
- Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Üks lüliti kõikide funktsioonide jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1100
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|6,5
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|5,2
|Ühendusvõimsus (kW)
|7
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|25
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|157,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|167,6
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Pika kasutuseaga
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 400 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Indikaatortuledega juhtpaneel
- Survekatkestus
- Polaarsust muudetav pistik (3~)
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- 2 pesuaine paaki
- Kuivalt töötamise kaitse
Kasutusvaldkonnad
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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