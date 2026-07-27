Kõrgsurvepesur HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further on musta eriväljaande külma vee kõrgsurvepesur, mis on valmistatud 15% ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja varustatud eksklusiivse lisavarustusega: eco!Booster MAX.
Piiratud musta eriväljaande kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, mis on valmistatud ligi 15 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾ ning varustatud eksklusiivsete lisatarvikutega nagu eco!Booster MAX ja LED-otsiku valgusti, on keskkonnasõbralik ja võimas algtaseme seade kuuma vee kõrgsurvepesurite superklassis. eco!efficiency-režiim, täpne pesuaine doseerimisseade, vee kareduse reguleerimise lüliti ja optimeeritud põleti tehnoloogia võimaldavad säästlikku käitamist, tagades samas suurepärased puhastustulemused. See on saavutatud tänu väljapaistvale pumba tõhususele, patenteeritud otsikutehnoloogiale, keraamilistele kolbidele ja turbopuhurile. Intuitiivne juhtimiskontseptsioon koos LED-ekraanidega muudab kasutamise lihtsaks, samas kui kaks juhtrullikut, kummirehvidega suured rattad ja ergonoomilised tõukesangad tagavad mugava transpordi. Hooldus on samuti vaevatu: kõik olulised komponendid on kergesti ligipääsetavad ja tähtsad tööandmed mugavalt loetavad.
Omadused ja tulu
ÖkonoomneÖkorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C). Põlemistsüklid on optimeeritud, et vähendada kütusetarbimist täiskoormusel kuni 20%.
UsaldusväärsusSummutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid. Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Võimalik on kuvada nii tööaeg kui ka teenindusvälp.
Jätkusuutlikkuse omadused
Maksimaalne tõhusus
- Äärmiselt tõhus, testitud põletitehnoloogia.
- 4-pooluseline elektrimootor kolmekolvilise telgpumbaga.
- Vesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks
Jätkusuutlikkuse omadused
- Põhjalik puhastamine isegi halbades valgustingimustes tänu võimsale LED-otsiku valgustile.
- Suurem puhastusjõudlus koos samaaegse vee- ja energiasäästuga tänu eco!Booster MAX-ile.
- Disain 15% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
- Põhjalik puhastamine isegi halbades valgustingimustes tänu võimsale LED-otsiku valgustile.
- Suurem puhastusjõudlus koos samaaegse vee- ja energiasäästuga tänu eco!Booster MAX-ile.
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|550 - 1100
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|5,9
|Ühendusvõimsus (kW)
|8
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|25
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|160,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|170,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1330 x 750 x 1060
¹⁾ Ainult seade, kõik plastosad ilma tarvikuteta.
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Pika kasutuseaga
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- eco!Booster
- Kõrgsurve pihustustoru
Seadmed
- Survekatkestus
- Polaarsust muudetav pistik (3~)
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- LED-ekraaniga elektrooniline teeninduskontroll
- 2 pesuaine paaki
- Kuivalt töötamise kaitse
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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