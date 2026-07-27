Piiratud musta eriväljaande kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, mis on valmistatud ligi 15 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾ ning varustatud eksklusiivsete lisatarvikutega nagu eco!Booster MAX ja LED-otsiku valgusti, on keskkonnasõbralik ja võimas algtaseme seade kuuma vee kõrgsurvepesurite superklassis. eco!efficiency-režiim, täpne pesuaine doseerimisseade, vee kareduse reguleerimise lüliti ja optimeeritud põleti tehnoloogia võimaldavad säästlikku käitamist, tagades samas suurepärased puhastustulemused. See on saavutatud tänu väljapaistvale pumba tõhususele, patenteeritud otsikutehnoloogiale, keraamilistele kolbidele ja turbopuhurile. Intuitiivne juhtimiskontseptsioon koos LED-ekraanidega muudab kasutamise lihtsaks, samas kui kaks juhtrullikut, kummirehvidega suured rattad ja ergonoomilised tõukesangad tagavad mugava transpordi. Hooldus on samuti vaevatu: kõik olulised komponendid on kergesti ligipääsetavad ja tähtsad tööandmed mugavalt loetavad.