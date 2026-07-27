Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA
Superklassi kuumavee-kõrgsurvepesur kogub punkte oma suure vooluhulga ja läbimõeldud varustusfunktsioonidega, nagu automaatne voolikurull koos 20 m Ultra Guard kõrgsurvevoolikuga.
See Kärcheri superklassi HDS 12/18-4 SXA kuumavee-kõrgsurvepesur, millel on integreeritud automaatne voolikurull ja Ultra Guard kõrgsurvevoolik, pakub kuni 50% kiiremat ettevalmistusaega ja väga ergonoomilist tööd. Voolikurull võimaldab 20-meetrist teflonkattega voolikut kerida ja lahti kerida kuni 45° nurga all. Aeglasekäiguline, vesijahutusega, 4-pooluseline elektrimootor ja vastupidav 3-kolbiline keraamiliste kolbidega aksiaalpump tagavad töökindla ja ohutu töö. Lisaks tagavad maksimaalse ökonoomsuse ökonoomne eco!efficiency-režiim ja optimeeritud põletitehnoloogia. Tänu intuitiivsele ühe nupuga juhtimisele ja energiasäästlikule EASY!Force Advanced kõrgsurve-pihustuspüstolile, millel on 1050 millimeetri pikkune pihustusotsak, servojuhtimine ja patenteeritud düüsitehnoloogia, pakub HDS 12/18-4 SXA ka maksimaalset kasutajasõbralikkust. Nutikas mobiilsuse kontseptsioon, 2 pesuainepaaki koos täpse doseerimisega, katlakivieemalduse võimalused, tõestatud ohutustehnoloogia, kõrge hoolduslihtsus ja ergonoomiline tarvikute hoiustamine täiendavad masina igakülgset tervikpaketti.
Omadused ja tulu
Automaatne voolikurullÜlesseadmise aeg on vähendatud kuni 50% Võimaldab voolikut kerida ja lahti kerida kuni 45° nurga all ka surve all.
Väga tõhusÖkorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C). Põlemistsüklid on optimeeritud, et vähendada kütusetarbimist täiskoormusel kuni 20%.
Maksimaalne tõhususVäga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia. 4-pooluseline elektrimootor kolmekolvilise telgpumbaga. Vesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Töökindlus
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
- Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik. Sisaldab kahte konksu imemisvooliku ja toitejuhtme jaoks.
- Avar panipaik pesuainete, kinnaste, tööriistade jaoks.
Väikesed majafassaadid
- Lihtne vahetada pesuaine 1 ja 2 paakide vahel.
- Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
- Täpne mõõteventiil tagab madala tarbimise
Mobiilne
- Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
- Integreeritud abiseade, mis aitab masinat vaevata takistust (astmetest, äärekividest) üles tõsta.
- Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Auruastme saab valida pumba veesurve/koguse astmeteta reguleerimise abil.
- Lihtne ja intuitiivne ühe nupuga juhtimine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1200
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|7,7
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (g/h)
|6,1
|Ühendusvõimsus (kW)
|8
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|25
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|198
|Kaal, sh pakend (kg)
|210,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Integreeritud automaatne voolikurull
- Survekatkestus
- Kahe pesutoru kasutamise võimalus
- Polaarsust muudetav pistik (3~)
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- 2 pesuaine paaki
- Kuivalt töötamise kaitse
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
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