Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA

Superklassi kuumavee-kõrgsurvepesur kogub punkte oma suure vooluhulga ja läbimõeldud varustusfunktsioonidega, nagu automaatne voolikurull koos 20 m Ultra Guard kõrgsurvevoolikuga.

See Kärcheri superklassi HDS 12/18-4 SXA kuumavee-kõrgsurvepesur, millel on integreeritud automaatne voolikurull ja Ultra Guard kõrgsurvevoolik, pakub kuni 50% kiiremat ettevalmistusaega ja väga ergonoomilist tööd. Voolikurull võimaldab 20-meetrist teflonkattega voolikut kerida ja lahti kerida kuni 45° nurga all. Aeglasekäiguline, vesijahutusega, 4-pooluseline elektrimootor ja vastupidav 3-kolbiline keraamiliste kolbidega aksiaalpump tagavad töökindla ja ohutu töö. Lisaks tagavad maksimaalse ökonoomsuse ökonoomne eco!efficiency-režiim ja optimeeritud põletitehnoloogia. Tänu intuitiivsele ühe nupuga juhtimisele ja energiasäästlikule EASY!Force Advanced kõrgsurve-pihustuspüstolile, millel on 1050 millimeetri pikkune pihustusotsak, servojuhtimine ja patenteeritud düüsitehnoloogia, pakub HDS 12/18-4 SXA ka maksimaalset kasutajasõbralikkust. Nutikas mobiilsuse kontseptsioon, 2 pesuainepaaki koos täpse doseerimisega, katlakivieemalduse võimalused, tõestatud ohutustehnoloogia, kõrge hoolduslihtsus ja ergonoomiline tarvikute hoiustamine täiendavad masina igakülgset tervikpaketti.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA: Automaatne voolikurull
Automaatne voolikurull
Ülesseadmise aeg on vähendatud kuni 50% Võimaldab voolikut kerida ja lahti kerida kuni 45° nurga all ka surve all.
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA: Väga tõhus
Väga tõhus
Ökorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C). Põlemistsüklid on optimeeritud, et vähendada kütusetarbimist täiskoormusel kuni 20%.
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA: Maksimaalne tõhusus
Maksimaalne tõhusus
Väga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia. 4-pooluseline elektrimootor kolmekolvilise telgpumbaga. Vesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
  • EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
  • Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
  • Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Töökindlus
  • Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
  • Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
  • Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
  • Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik. Sisaldab kahte konksu imemisvooliku ja toitejuhtme jaoks.
  • Avar panipaik pesuainete, kinnaste, tööriistade jaoks.
Väikesed majafassaadid
  • Lihtne vahetada pesuaine 1 ja 2 paakide vahel.
  • Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
  • Täpne mõõteventiil tagab madala tarbimise
Mobiilne
  • Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
  • Integreeritud abiseade, mis aitab masinat vaevata takistust (astmetest, äärekividest) üles tõsta.
  • Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
  • Auruastme saab valida pumba veesurve/koguse astmeteta reguleerimise abil.
  • Lihtne ja intuitiivne ühe nupuga juhtimine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 500 - 1200
Töörõhk (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h) 7,7
Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (g/h) 6,1
Ühendusvõimsus (kW) 8
Toitejuhe (m) 5
Kütusepaak (l) 25
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 198
Kaal, sh pakend (kg) 210,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1330 x 750 x 1210

Scope of supply

  • Pesupüstol: EASY!Force Advanced
  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
  • Pihustusotsik: 1050 mm
  • Survedüüs
  • Servojuhtimine

Seadmed

  • Integreeritud automaatne voolikurull
  • Survekatkestus
  • Kahe pesutoru kasutamise võimalus
  • Polaarsust muudetav pistik (3~)
  • Süsteem Soft Damping System (SDS)
  • 2 pesuaine paaki
  • Kuivalt töötamise kaitse
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4SXA
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukite puhastamine
  • Seadmete ja masinate puhastamine
  • Töökodade puhastamine
  • Pindade puhastamine välitingimustes
  • Teenindusjaamade puhastamine
  • Fassaadide puhastamine
  • Ujumisbasseinide puhastamine
  • Spordirajatiste puhastamine
  • Puhastamine tootmisprotsesside käigus
  • Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
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