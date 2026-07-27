See Kärcheri superklassi HDS 12/18-4 SXA kuumavee-kõrgsurvepesur, millel on integreeritud automaatne voolikurull ja Ultra Guard kõrgsurvevoolik, pakub kuni 50% kiiremat ettevalmistusaega ja väga ergonoomilist tööd. Voolikurull võimaldab 20-meetrist teflonkattega voolikut kerida ja lahti kerida kuni 45° nurga all. Aeglasekäiguline, vesijahutusega, 4-pooluseline elektrimootor ja vastupidav 3-kolbiline keraamiliste kolbidega aksiaalpump tagavad töökindla ja ohutu töö. Lisaks tagavad maksimaalse ökonoomsuse ökonoomne eco!efficiency-režiim ja optimeeritud põletitehnoloogia. Tänu intuitiivsele ühe nupuga juhtimisele ja energiasäästlikule EASY!Force Advanced kõrgsurve-pihustuspüstolile, millel on 1050 millimeetri pikkune pihustusotsak, servojuhtimine ja patenteeritud düüsitehnoloogia, pakub HDS 12/18-4 SXA ka maksimaalset kasutajasõbralikkust. Nutikas mobiilsuse kontseptsioon, 2 pesuainepaaki koos täpse doseerimisega, katlakivieemalduse võimalused, tõestatud ohutustehnoloogia, kõrge hoolduslihtsus ja ergonoomiline tarvikute hoiustamine täiendavad masina igakülgset tervikpaketti.