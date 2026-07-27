See toode on loodud kasutamiseks rasketes tingimustes, nagu ehitusplatsidel, põllumajanduses või auto- ja transporditööstuses. HDS 13/20-4 S Classic mobiilne kuumavee-kõrgsurvepesur paistab silma oma tipptasemel jõudluse, lihtsa käsitsemise ja väga hea hinna-kvaliteedi suhtega. Tänu avatud disainile ja vastupidavale terasraamile on kõik olulised komponendid alati ligipääsetavad ja neid on väga lihtne hooldada. Selle superklassi masina südameks on võimas väntvõlliga pump messingist silindripea ja keraamiliste hülsiga kolbidega, samas kui aeglasekäiguline, 4-pooluseline elektrimootor tagab ohutu ja pikaajalise töö. Soovitud töörõhku ja veevoolu saab mugavalt reguleerida otse pumbal, mis on kaitstud tõestatud ohutustehnoloogiaga. Tänu 30-liitrisele kütusepaagile saab hõlpsasti teostada ka väga pikki puhastustöid, samas kui standardne Classic kõrgsurve-pihustuspüstol tagab parimad puhastustulemused. Lisaks võimaldab lülitatav eco!efficiency režiim töötada väga ökonoomsel temperatuurivahemikul 60°C, säilitades samal ajal täieliku veevoolu.