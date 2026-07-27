Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 Classic
Usaldusväärne, vastupidav ja mobiilne: terastorudest raami ja kolbpumbaga superklassi kuumavee-kõrgsurvepesur avaldab muljet igapäevasel kasutamisel ka kõige karmimates tingimustes.
See toode on loodud kasutamiseks rasketes tingimustes, nagu ehitusplatsidel, põllumajanduses või auto- ja transporditööstuses. HDS 13/20-4 S Classic mobiilne kuumavee-kõrgsurvepesur paistab silma oma tipptasemel jõudluse, lihtsa käsitsemise ja väga hea hinna-kvaliteedi suhtega. Tänu avatud disainile ja vastupidavale terasraamile on kõik olulised komponendid alati ligipääsetavad ja neid on väga lihtne hooldada. Selle superklassi masina südameks on võimas väntvõlliga pump messingist silindripea ja keraamiliste hülsiga kolbidega, samas kui aeglasekäiguline, 4-pooluseline elektrimootor tagab ohutu ja pikaajalise töö. Soovitud töörõhku ja veevoolu saab mugavalt reguleerida otse pumbal, mis on kaitstud tõestatud ohutustehnoloogiaga. Tänu 30-liitrisele kütusepaagile saab hõlpsasti teostada ka väga pikki puhastustöid, samas kui standardne Classic kõrgsurve-pihustuspüstol tagab parimad puhastustulemused. Lisaks võimaldab lülitatav eco!efficiency režiim töötada väga ökonoomsel temperatuurivahemikul 60°C, säilitades samal ajal täieliku veevoolu.
Omadused ja tulu
Töökindel ja vastupidavTöökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest. Hea ligipääsetavus seadme hooldamiseks
UsaldusväärsusTõestatud ohutustehnoloogia nagu termo- ja ohutusventiil ning veefilter.
Effektiivne põleti ehitusKõrge efektiivsus madala emissiooniga ja pika elueaga Pika tööajaga tänu 30-L kütusepaagile Ökorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C).
Esmaklassiline liikuvus
- Torkekindlad suured rattad ohutuks manööverdamiseks ebatasastel pindadel
- Kraanakonksuga lihtsaks transpordiks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|600 - 1300
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|8,9
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|7,2
|Ühendusvõimsus (kW)
|9,5
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|30
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|157
|Kaal, sh pakend (kg)
|167
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1075 x 722 x 915
Scope of supply
- Pesupüstol: Standard
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Survekatkestus
- Polaarsust muudetav pistik (3~)
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
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