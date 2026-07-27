Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 SXA *EU

Superklassi kuumavee-kõrgsurvepesur: standardvarustuses automaatne voolikurull, sh 20 m teflonkattega Ultra Guard kõrgsurvevoolik ja 2 pesuainepaaki.

Äärmiselt võimas, äärmiselt hästi varustatud ja äärmiselt kasutajasõbralik – HDS 13/20-4 SXA kuumavee-kõrgsurvepesur, millel on automaatne voolikurull ja integreeritud Ultra Guard kõrgsurvevoolik. Voolikurull võimaldab 20-meetrist teflonkattega voolikut kerida ja lahti kerida kuni 45° nurga all ning vähendab seeläbi tavapärast ettevalmistusaega ligikaudu poole võrra. Kvaliteetsed komponendid, nagu vesijahutusega 4-pooluseline elektrimootor, vastupidav 3-kolviline keraamiliste kolbidega aksiaalpump, optimeeritud põletitehnoloogia ja ökonoomne eco!efficiency-režiim tagavad maksimaalse vastupidavuse ja ökonoomsuse. Tänu energiasäästlikule EASY!Force Advanced kõrgsurve-pihustuspüstolile, millel on servojuhtimine, ning 1050 millimeetri pikkusele pihustusotsakule koos patenteeritud düüsitehnoloogiaga, avaldab masin muljet oma kasutajasõbraliku ergonoomikaga, mis tagab väsimusvaba töö. Lisaks on HDS 13/20-4 SXA-d intuitiivselt juhitav vaid ühe nupuga, seda on väga lihtne hooldada ning see on varustatud läbimõeldud turvakomponentide ja tarvikute jaoks mõeldud praktiliste hoiustamisvõimalustega.

Omadused ja tulu
Automaatne voolikurull
  • Ülesseadmise aeg on vähendatud kuni 50%
  • Võimaldab voolikut kerida ja lahti kerida kuni 45° nurga all ka surve all.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
  • EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
  • Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
  • Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Väga tõhus
  • Ökorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C).
  • Põlemistsüklid on optimeeritud, et vähendada kütusetarbimist täiskoormusel kuni 20%.
Maksimaalne tõhusus
  • Väga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia.
  • 4-pooluseline elektrimootor kolmekolvilise telgpumbaga.
  • Vesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks
Töökindlus
  • Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
  • Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
  • Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
  • Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik. Sisaldab kahte konksu imemisvooliku ja toitejuhtme jaoks.
  • Avar panipaik pesuainete, kinnaste, tööriistade jaoks.
Väikesed majafassaadid
  • Lihtne vahetada pesuaine 1 ja 2 paakide vahel.
  • Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
  • Täpne mõõteventiil tagab madala tarbimise
Mobiilne
  • Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
  • Integreeritud abiseade, mis aitab masinat vaevata takistust (astmetest, äärekividest) üles tõsta.
  • Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
  • Auruastme saab valida pumba veesurve/koguse astmeteta reguleerimise abil.
  • Lihtne ja intuitiivne ühe nupuga juhtimine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 600 - 1300
Töörõhk (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h) 9,5
Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h) 7,6
Ühendusvõimsus (kW) 9,5
Toitejuhe (m) 5
Vee etteanne 1″
Kütusepaak (l) 25
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 198
Kaal, sh pakend (kg) 210,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1330 x 750 x 1210

Scope of supply

  • Pesupüstol: EASY!Force Advanced
  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
  • Pihustusotsik: 1050 mm
  • Survedüüs
  • Servojuhtimine

Seadmed

  • Integreeritud automaatne voolikurull
  • Survekatkestus
  • Kahe pesutoru kasutamise võimalus
  • Polaarsust muudetav pistik (3~)
  • Süsteem Soft Damping System (SDS)
  • 2 pesuaine paaki
  • Kuivalt töötamise kaitse
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 SXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 SXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 SXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 SXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 SXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 SXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 SXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 SXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 SXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 SXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 SXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 SXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 SXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 SXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 SXA *EU
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukite puhastamine
  • Seadmete ja masinate puhastamine
  • Töökodade puhastamine
  • Pindade puhastamine välitingimustes
  • Teenindusjaamade puhastamine
  • Fassaadide puhastamine
  • Ujumisbasseinide puhastamine
  • Spordirajatiste puhastamine
  • Puhastamine tootmisprotsesside käigus
  • Tootmissüsteemide puhastamine
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