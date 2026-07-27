Äärmiselt võimas, äärmiselt hästi varustatud ja äärmiselt kasutajasõbralik – HDS 13/20-4 SXA kuumavee-kõrgsurvepesur, millel on automaatne voolikurull ja integreeritud Ultra Guard kõrgsurvevoolik. Voolikurull võimaldab 20-meetrist teflonkattega voolikut kerida ja lahti kerida kuni 45° nurga all ning vähendab seeläbi tavapärast ettevalmistusaega ligikaudu poole võrra. Kvaliteetsed komponendid, nagu vesijahutusega 4-pooluseline elektrimootor, vastupidav 3-kolviline keraamiliste kolbidega aksiaalpump, optimeeritud põletitehnoloogia ja ökonoomne eco!efficiency-režiim tagavad maksimaalse vastupidavuse ja ökonoomsuse. Tänu energiasäästlikule EASY!Force Advanced kõrgsurve-pihustuspüstolile, millel on servojuhtimine, ning 1050 millimeetri pikkusele pihustusotsakule koos patenteeritud düüsitehnoloogiaga, avaldab masin muljet oma kasutajasõbraliku ergonoomikaga, mis tagab väsimusvaba töö. Lisaks on HDS 13/20-4 SXA-d intuitiivselt juhitav vaid ühe nupuga, seda on väga lihtne hooldada ning see on varustatud läbimõeldud turvakomponentide ja tarvikute jaoks mõeldud praktiliste hoiustamisvõimalustega.