Kõrgsurvepesur HDS 13/20-4 SXA *EU
Superklassi kuumavee-kõrgsurvepesur: standardvarustuses automaatne voolikurull, sh 20 m teflonkattega Ultra Guard kõrgsurvevoolik ja 2 pesuainepaaki.
Äärmiselt võimas, äärmiselt hästi varustatud ja äärmiselt kasutajasõbralik – HDS 13/20-4 SXA kuumavee-kõrgsurvepesur, millel on automaatne voolikurull ja integreeritud Ultra Guard kõrgsurvevoolik. Voolikurull võimaldab 20-meetrist teflonkattega voolikut kerida ja lahti kerida kuni 45° nurga all ning vähendab seeläbi tavapärast ettevalmistusaega ligikaudu poole võrra. Kvaliteetsed komponendid, nagu vesijahutusega 4-pooluseline elektrimootor, vastupidav 3-kolviline keraamiliste kolbidega aksiaalpump, optimeeritud põletitehnoloogia ja ökonoomne eco!efficiency-režiim tagavad maksimaalse vastupidavuse ja ökonoomsuse. Tänu energiasäästlikule EASY!Force Advanced kõrgsurve-pihustuspüstolile, millel on servojuhtimine, ning 1050 millimeetri pikkusele pihustusotsakule koos patenteeritud düüsitehnoloogiaga, avaldab masin muljet oma kasutajasõbraliku ergonoomikaga, mis tagab väsimusvaba töö. Lisaks on HDS 13/20-4 SXA-d intuitiivselt juhitav vaid ühe nupuga, seda on väga lihtne hooldada ning see on varustatud läbimõeldud turvakomponentide ja tarvikute jaoks mõeldud praktiliste hoiustamisvõimalustega.
Omadused ja tulu
Automaatne voolikurull
- Ülesseadmise aeg on vähendatud kuni 50%
- Võimaldab voolikut kerida ja lahti kerida kuni 45° nurga all ka surve all.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Väga tõhus
- Ökorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C).
- Põlemistsüklid on optimeeritud, et vähendada kütusetarbimist täiskoormusel kuni 20%.
Maksimaalne tõhusus
- Väga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia.
- 4-pooluseline elektrimootor kolmekolvilise telgpumbaga.
- Vesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks
Töökindlus
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
- Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik. Sisaldab kahte konksu imemisvooliku ja toitejuhtme jaoks.
- Avar panipaik pesuainete, kinnaste, tööriistade jaoks.
Väikesed majafassaadid
- Lihtne vahetada pesuaine 1 ja 2 paakide vahel.
- Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
- Täpne mõõteventiil tagab madala tarbimise
Mobiilne
- Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
- Integreeritud abiseade, mis aitab masinat vaevata takistust (astmetest, äärekividest) üles tõsta.
- Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Auruastme saab valida pumba veesurve/koguse astmeteta reguleerimise abil.
- Lihtne ja intuitiivne ühe nupuga juhtimine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|600 - 1300
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|9,5
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|7,6
|Ühendusvõimsus (kW)
|9,5
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|1″
|Kütusepaak (l)
|25
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|198
|Kaal, sh pakend (kg)
|210,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Integreeritud automaatne voolikurull
- Survekatkestus
- Kahe pesutoru kasutamise võimalus
- Polaarsust muudetav pistik (3~)
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- 2 pesuaine paaki
- Kuivalt töötamise kaitse
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.