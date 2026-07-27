Kõrgsurvepesur HDS 18/18-4 Classic
Mobiilne kuumavee-kõrgsurvepesur pakub väga suurt pesemisvõimsust 1800 l/h ja võimaldab 180-baarise veesurve juures samaaegselt kasutada kahte pihustusotsakut.
Tänu oma tohutule 1800 liitri vooluhulgale tunnis saavutab HDS 18/18-4 S Classic mobiilne kuumavee-kõrgsurvepesur maksimaalse tõhususe ka kõige kangekaelsema mustuse eemaldamisel. Vastupidav väntvõlliga pump, mida kaitseb vee peenfilter, võimaldab töötada kuni 180-baarise töörõhuga ning üheaegselt kasutada kahte pihustusotsakut. EASY!Force Advanced kõrgsurve-pihustuspüstol koos veehulga ja -rõhu reguleerimiseks mõeldud servokontrolleriga otse päästikult tagab väsimusvaba töö. Läbitorgetekindlad rattad, kaks pöörlevat ratast ja kraanakonks aitavad samuti kaasa kasutajasõbralikule käsitsemisele ja võimaldavad masinat hõlpsalt transportida. HDS 18/18-4 S Classic mudelil on ka õhkjahutusega, neljapooluseline, aeglasekäiguline elektrimootor koos pehme käivitusega, leegimonitooring statsionaarseks tööks, süsteemi hooldusaine doseerimine ujukikarbis katlakivi tekke vältimiseks ja Kärcheri eco!efficiency režiim ökonoomseks tööks. Lisaks kaitseb tugev terastorudest raam masinat usaldusväärselt kahjustuste eest. Komplekti kuulub kümne meetri pikkune
Omadused ja tulu
Töökindel ja usaldusväärne masin karmidesse tööstustingimustesseVastupidav Kärcheri kvaliteetne väntvõlliga pump Töökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest. Hea ligipääsetavus seadme hooldamiseks
Effektiivne põleti ehitusKõrge efektiivsus madala emissiooniga ja pika elueaga Pika tööajaga tänu 30-L kütusepaagile Ökorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C).
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteemLõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force. EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Usaldusväärsus
- Suur vee peenfilter pumba optimaalseks kaitseks.
- Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
Esmaklassiline liikuvus
- Torkekindlad suured rattad ohutuks manööverdamiseks ebatasastel pindadel
- Kraanakonksuga lihtsaks transpordiks
- Tugevad ja suured rattad muudavad masina ehitusplatsidel kasutamiseks täiesti sobivaks.
Ujukpaak koos süsteemihooldus doseerimisega
- Veepehmendussüsteem hoiab ära katlakivi ladestumise küttespiraalile ja pikendab seega kasutusiga.
Mõeldud paikseks kasutuseks
- Integreeritud leegijälgimisega statsionaarseks kasutamiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|870 - 1730
|Töörõhk (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|6,5
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|5,2
|Ühendusvõimsus (kW)
|11
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|025
|Vee etteanne
|1″
|Kütusepaak (l)
|30
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|210
|Kaal, sh pakend (kg)
|222,2
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Survekatkestus
- Kahe pesutoru kasutamise võimalus
- Polaarsust muudetav pistik (3~)
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- Kuivalt töötamise kaitse
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
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