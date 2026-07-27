Tänu oma tohutule 1800 liitri vooluhulgale tunnis saavutab HDS 18/18-4 S Classic mobiilne kuumavee-kõrgsurvepesur maksimaalse tõhususe ka kõige kangekaelsema mustuse eemaldamisel. Vastupidav väntvõlliga pump, mida kaitseb vee peenfilter, võimaldab töötada kuni 180-baarise töörõhuga ning üheaegselt kasutada kahte pihustusotsakut. EASY!Force Advanced kõrgsurve-pihustuspüstol koos veehulga ja -rõhu reguleerimiseks mõeldud servokontrolleriga otse päästikult tagab väsimusvaba töö. Läbitorgetekindlad rattad, kaks pöörlevat ratast ja kraanakonks aitavad samuti kaasa kasutajasõbralikule käsitsemisele ja võimaldavad masinat hõlpsalt transportida. HDS 18/18-4 S Classic mudelil on ka õhkjahutusega, neljapooluseline, aeglasekäiguline elektrimootor koos pehme käivitusega, leegimonitooring statsionaarseks tööks, süsteemi hooldusaine doseerimine ujukikarbis katlakivi tekke vältimiseks ja Kärcheri eco!efficiency režiim ökonoomseks tööks. Lisaks kaitseb tugev terastorudest raam masinat usaldusväärselt kahjustuste eest. Komplekti kuulub kümne meetri pikkune