TTS Sinine lühikeste kiududega mikrofliisist klambriga mop, 60 cm 1tk

Lühikese kiuga mikrokiud takjakinnitusega mopp takjakinnitusega üheastmeliseks puhastamiseks siledatel ja kergelt tekstuuriga kõvadel põrandatel. Sobib pihustamise meetodiks ja eelniisutatud rakendusteks.

Lame mopi süsteem taskutega, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne mis tahes pinna ja osakestega mustuse jaoks tänu lõnga ja mikrokiu suurele mustuse kogumisvõimele.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm ADVANCED
Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Põranda struktuur Sile ja kerge struktuuriga
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 60
Tekstiili kinnitus Takjapael
Materjal 85% PET / 15% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Tootmistüüp Silmkoes kangas (puhastuskiht)
Tekstiili struktuur Aasaga karv
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kuivati temperatuur (°C) max. 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 250
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²) 0,1 / 440
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 600 / 120
Mõõdud, pakendatult (mm) 600 x 120 x 15

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Sinine lühikeste kiududega mikrofliisist klambriga mop, 60 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
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