TTS Tolmu pühkimise seade klambriga, 60 cm 1tk

Takjakinnitusega tolmulapp, 60 cm, kasutamiseks sobiva padjatalda ja Kärcheri tolmu siduvate lappidega. Praktiliste takjaribadega 60 cm padjatalda kinnitamiseks.

60-liitrise mahutavusega, vastupidav, roostevaba pedaaliga prügikast on valmistatud taaskasutatavast plastikust (sisaldab peaaegu 70% ringlussevõetud materjali) ja on mõeldud prügikottidele mõõtmetega 70 × 110 sentimeetrit. Käepärane jalapedaal, mis on valmistatud tugevast plastikust vardast, avab kaane, vältides seega vajadust kätt prügikasti puudutada. Kõiki osi on väga lihtne hügieeniliselt puhtana hoida.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm STANDARD
Töölaius (cm) 60
Materjal PA, tugevdatud klaaskiud / PP
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,4
Pakendi kaal (kg) 0,4
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 600 x 95
Mõõdud, pakendatult (mm) 600 x 95 x 160
TTS Tolmu pühkimise seade klambriga, 60 cm 1tk
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Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - kuivpuhastus
  • Põrandad - märgpuhastus
Lisatarvikud