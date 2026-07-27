TTS Tolmu pühkimise seade klambriga, 60 cm 1tk
Takjakinnitusega tolmulapp, 60 cm, kasutamiseks sobiva padjatalda ja Kärcheri tolmu siduvate lappidega. Praktiliste takjaribadega 60 cm padjatalda kinnitamiseks.
60-liitrise mahutavusega, vastupidav, roostevaba pedaaliga prügikast on valmistatud taaskasutatavast plastikust (sisaldab peaaegu 70% ringlussevõetud materjali) ja on mõeldud prügikottidele mõõtmetega 70 × 110 sentimeetrit. Käepärane jalapedaal, mis on valmistatud tugevast plastikust vardast, avab kaane, vältides seega vajadust kätt prügikasti puudutada. Kõiki osi on väga lihtne hügieeniliselt puhtana hoida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|STANDARD
|Töölaius (cm)
|60
|Materjal
|PA, tugevdatud klaaskiud / PP
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,4
|Pakendi kaal (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|600 x 95
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|600 x 95 x 160
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - kuivpuhastus
- Põrandad - märgpuhastus