TTS Kentucky mopp, 400 g 1tk
Ideaalne ebatasastele põrandatele: lihtsasti kasutatav mopi süsteem eemaldatava Kentucky mopi hoidjaga, mis on valmistatud looduslikest materjalidest.
Tänu väga paindlikele materjalidele, mida saab painutada kuni 270° enne iga kord oma algkuju tagasi pöördumist, tagab Kärcheri Tolmulapikomplekt 60 vaevata tolmutamise isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Komplektis on paindlik hoidja ja kvaliteetne mikrokiudpuhastuslapp, mis on kinnitatud konksuga. Lampe, raamaturiiuleid, radiaatoreid ja kappe saab tolmutada kiiresti ja põhjalikult – samal ajal katab see suurema ala, kui on võimalik puhastuslappidega sama aja jooksul. Vajadusel saab hoidjat kasutada ka vastava teleskoopkäepidemega, mis pikendab nii hoidja ulatust kui ka potentsiaalseid rakendusi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|CLASSIC
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Põranda struktuur
|Sile ja kerge struktuuriga
|Määrdumise aste
|Kõrge
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Tekstiili kinnitus
|Mopiklamber
|Materjal
|100% puuvill
|Tekstiili materjal
|100% puuvill
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 60
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,4
|Pakendi kaal (kg)
|21,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|420 x 160
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|415 x 805 x 282
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus