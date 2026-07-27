Tänu väga paindlikele materjalidele, mida saab painutada kuni 270° enne iga kord oma algkuju tagasi pöördumist, tagab Kärcheri Tolmulapikomplekt 60 vaevata tolmutamise isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Komplektis on paindlik hoidja ja kvaliteetne mikrokiudpuhastuslapp, mis on kinnitatud konksuga. Lampe, raamaturiiuleid, radiaatoreid ja kappe saab tolmutada kiiresti ja põhjalikult – samal ajal katab see suurema ala, kui on võimalik puhastuslappidega sama aja jooksul. Vajadusel saab hoidjat kasutada ka vastava teleskoopkäepidemega, mis pikendab nii hoidja ulatust kui ka potentsiaalseid rakendusi.