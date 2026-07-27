TTS Kentucky mopp kleebisega, 400 g 1tk
Kärcheri läbiproovitud mopi süsteem Kentucky mopi hoidjaga. Ideaalne puhastussituatsioonideks, kus kiudusid tuleb sageli välja väänata, näiteks jääkmustuse eemaldamisel.
Mikrokiud takjakinnitus, mis sobib 30 cm takjakinnitusega hoidjaga, puhastab kõik siledad ja läikivad pinnad, nagu klaas, tõhusalt ja ilma igasuguste jääkideta. Peened, kvaliteetsed mikrokiud eemaldavad isegi kõige väiksemad osakesed, pakuvad suurepärast mustuse kogumist ja tagavad seega triibu- ja ebemevaba tulemuse. Takjakinnitusega moppi saab kasutada nii eelniisutatud kui ka pihustamise meetodiga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|CLASSIC
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Põranda struktuur
|Sile ja kerge struktuuriga
|Määrdumise aste
|Kõrge
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Tekstiili kinnitus
|Mopiklamber
|Materjal
|100% puuvill
|Tekstiili materjal
|100% puuvill
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 60
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,4
|Pakendi kaal (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|420 x 160
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|420 x 160 x 60
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus