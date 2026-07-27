TTS Kentucky mopp kleebisega, 400 g 1tk

Kärcheri läbiproovitud mopi süsteem Kentucky mopi hoidjaga. Ideaalne puhastussituatsioonideks, kus kiudusid tuleb sageli välja väänata, näiteks jääkmustuse eemaldamisel.

Mikrokiud takjakinnitus, mis sobib 30 cm takjakinnitusega hoidjaga, puhastab kõik siledad ja läikivad pinnad, nagu klaas, tõhusalt ja ilma igasuguste jääkideta. Peened, kvaliteetsed mikrokiud eemaldavad isegi kõige väiksemad osakesed, pakuvad suurepärast mustuse kogumist ja tagavad seega triibu- ja ebemevaba tulemuse. Takjakinnitusega moppi saab kasutada nii eelniisutatud kui ka pihustamise meetodiga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm CLASSIC
Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Põranda struktuur Sile ja kerge struktuuriga
Määrdumise aste Kõrge
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Tekstiili kinnitus Mopiklamber
Materjal 100% puuvill
Tekstiili materjal 100% puuvill
Pesutemperatuur (°C) max. 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,4
Pakendi kaal (kg) 0,4
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 420 x 160
Mõõdud, pakendatult (mm) 420 x 160 x 60
TTS Kentucky mopp kleebisega, 400 g 1tk
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
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