Mikrokiud takjakinnitus, mis sobib 30 cm takjakinnitusega hoidjaga, puhastab kõik siledad ja läikivad pinnad, nagu klaas, tõhusalt ja ilma igasuguste jääkideta. Peened, kvaliteetsed mikrokiud eemaldavad isegi kõige väiksemad osakesed, pakuvad suurepärast mustuse kogumist ja tagavad seega triibu- ja ebemevaba tulemuse. Takjakinnitusega moppi saab kasutada nii eelniisutatud kui ka pihustamise meetodiga.