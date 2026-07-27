TTS Hoidja kuivatuskaabitsatele jaoks, 60 cm 1tk
Steriliseeritav hoidja puhastitega (60 cm) ja kiire tihendiga. Kasutamiseks koos tolmu siduvate ühekordselt kasutatavate lappidega kuivpuhastuse ajal. Väga lihtne puhtana hoida.
Kärcheri plastikust takjakinnitusega hoidja plokisüsteemiga. 40 cm laiune takjakinnitusega hoidja sobib ideaalselt kasutamiseks kõikide käepidemetega, mille ava läbimõõt on vahemikus 18 mm kuni 23 mm, nagu meie alumiiniumist ja teleskoopkäepidemed.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|ADVANCED
|Tekstiili kasutus
|Tekstiilid ühekordseks kasutamiseks
|Töölaius (cm)
|60
|Materjal
|PP
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,7
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|600 x 110
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Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - kuivpuhastus