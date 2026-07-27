TTS Lamello Lampo, 40 cm mopi tald 1tk
Lamello Lampo raam kummist teradega ja klambritega marlide hoidmiseks, Jack Lampo'ga ø 23 mm käepidemetele.
Süsteem tolmulapi või padjaga käsitsi lappide jaoks. Parim lahendus raskesti ligipääsetavate pindade kiireks ja täpseks puhastamiseks kõrguse, sügavuse või kalde osas.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|STANDARD
|Tekstiili kasutus
|Tekstiilid ühekordseks kasutamiseks
|Töölaius (cm)
|40
|Materjal
|PP
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,6
|Pakendi kaal (kg)
|0,7
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|405 x 105
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|405 x 105 x 230
Seadmed
- LAMPO ühendus
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - kuivpuhastus