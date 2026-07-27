TTS Lamello Lampo, 60 cm mopi tald 1tk

Lamello Lampo raam kummist teradega ja klambritega marlide hoidmiseks, Jack Lampo'ga ø 23 mm käepidemetele.

Kokkuklapitav tolmulapp käsitsi tolmutamiseks. Parim lahendus raskesti ligipääsetavate pindade kiireks ja täpseks puhastamiseks kõrguse, sügavuse või kalde osas.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm STANDARD
Mustuse tüüp Lahtine mustus
Tekstiili kasutus Tekstiilid ühekordseks kasutamiseks
Töölaius (cm) 60
Materjal PP
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,7
Pakendi kaal (kg) 0,9
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 540 x 105
Mõõdud, pakendatult (mm) 540 x 105 x 230

Seadmed

  • LAMPO ühendus
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - kuivpuhastus
Lisatarvikud