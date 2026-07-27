Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Sc M ACD on loodud keskmiste koguste laastu ja süttiva tolmu imemiseks mitteplahvatusohtlikes piirkondades. 2,4 kW nimivõimsusega vahelduvvoolutoitega kahe turbiiniga lahendus tagab püsivalt suure imivõimsuse. Seda hoiab ühtlasena pestav ja vastupidav M-tolmuklassi taskufilter ning tõhus manuaalne filtripuhastus. Ergonoomiline langetuskäru muudab 100-liitrise veereva mahuti tühjendamise lihtsaks ja vähese tolmuga toiminguks ilma ajamipead eemaldamata. Kompaktne, vastupidav ja hooldussõbralik disain, manööverdatav šassii ja vaikne töö täiendavad selle masina omadusi.