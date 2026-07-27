Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Sc M ACD

2,4 kW nimivõimsusega vahelduvvoolutoitega IVR 100/24-2 Sc imeb muljetavaldavalt süttivat tolmu ja peent laastu. Kasutamiseks mitteplahvatusohtlikes piirkondades.

Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Sc M ACD on loodud keskmiste koguste laastu ja süttiva tolmu imemiseks mitteplahvatusohtlikes piirkondades. 2,4 kW nimivõimsusega vahelduvvoolutoitega kahe turbiiniga lahendus tagab püsivalt suure imivõimsuse. Seda hoiab ühtlasena pestav ja vastupidav M-tolmuklassi taskufilter ning tõhus manuaalne filtripuhastus. Ergonoomiline langetuskäru muudab 100-liitrise veereva mahuti tühjendamise lihtsaks ja vähese tolmuga toiminguks ilma ajamipead eemaldamata. Kompaktne, vastupidav ja hooldussõbralik disain, manööverdatav šassii ja vaikne töö täiendavad selle masina omadusi.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Sc M ACD: ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoks
ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoks
Põlevtolmu ohutuks ja säästlikuks imemiseks. Vastab standardile IEC 60335-2-69.
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Sc M ACD: Eriti vastupidav, eriti paindlik
Eriti vastupidav, eriti paindlik
Praktilise, teisaldatava imemisvooliku pordi/toru põlvega. Arvukate võimalustega tarvikute hoiustamiseks. Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Sc M ACD: Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada. Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Mugav, käsitsi filtri puhastamine
  • Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
  • Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
  • Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure taskufiltriga
  • Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
  • Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
  • Filtri spetsiaalne geomeetria hoiab ära imetud tahkete ainete kinnijäämise.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 148 / 532
Vaakum (mbar/kPa) 230 / 23
Konteineri maht (l) 100
Konteineri materjal Teras
Nimisisendvõimsus (kW) 2,4
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50
Helirõhutase (dB(A)) 68
Kaabli pikkus (m) 10
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 1,75
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 103
Kaal, sh pakend (kg) 103,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 915 x 760 x 1580

Seadmed

  • Peamine filter: taskufilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Sc M ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Sc M ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Sc M ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Sc M ACD
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Keskmiste kuni suurte koguste peene ja jämeda laastu jaoks
Lisatarvikud