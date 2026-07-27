Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/60 Ef
Mobiilse tööstusliku tolmuimeja IVR 100/60 Ef kasutusvaldkonnad on suured kogused liiva ja abrasiivmaterjale, samuti peen laast ja tolm. Ideaalne pidevaks tööks rasketes tööstustingimustes.
L-tolmuklassi filtrisüsteemiga varustatud tugev ja vähest hooldust vajav tööstuslik tolmuimeja IVR 100/60 Ef on mõeldud peene ja jämeda laastu, tolmu, liiva või abrasiivmaterjalide ohutuks imemiseks rasketes tööstustingimustes. Selle vastupidav pestav taskufilter ja manuaalse raputusmehhanismiga filtripuhastus tagavad püsivalt suure imivõimsuse. Võimas ja energiatõhus külgkanalipuhur (IE2) tagab maksimaalse imivõimsuse, samas kui 6 kW nimivõimsusega vähest hooldust vajav mootor on loodud spetsiaalselt pidevaks kasutamiseks. Tühjendamise mugavuse suurendamiseks on seadmel väljastusklapp, mida saab kasutada tõstukiga ilma ajamipead eemaldamata. Teine kasutajasõbralik omadus on madal müratase. Imetud jäätmeid saab tühjendada ka manuaalselt kliendi poolt valitud tühjenduskohas.
Omadused ja tulu
Mugav manuaalne väljastusklappLihtsaks tühjendamiseks, näiteks põrandaalustesse konveieritesse või konteineritesse. Mugav ja ajasäästlik imetud materjali tühjendamine, isegi suurte koguste puhul. Kraanaasad võimaldavad ohutut haaramist ja tühjendamist kraanaga.
Eriti vastupidav, eriti paindlikPraktilise, teisaldatava imemisvooliku pordi/toru põlvega. Arvukate võimalustega tarvikute hoiustamiseks. Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
Kulumiskindel külgkanal-kompressor6 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib optimaalselt mobiilseks kasutamiseks mitme vahetuse korral.
Mugav, käsitsi filtri puhastamine
- Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
- Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
- Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure taskufiltriga
- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
- Filtri spetsiaalne geomeetria hoiab ära imetud tahkete ainete kinnijäämise.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|175 / 630
|Vaakum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Konteineri maht (l)
|100
|Nimisisendvõimsus (kW)
|6
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 70 ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,75
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|250
|Kaal, sh pakend (kg)
|250,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1670 x 760 x 1840
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Suurte koguste tahkete ainete, nagu peene ja jämeda laastu, liiva ja abrasiivmaterjalide jaoks.