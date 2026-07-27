L-tolmuklassi filtrisüsteemiga varustatud tugev ja vähest hooldust vajav tööstuslik tolmuimeja IVR 100/60 Ef on mõeldud peene ja jämeda laastu, tolmu, liiva või abrasiivmaterjalide ohutuks imemiseks rasketes tööstustingimustes. Selle vastupidav pestav taskufilter ja manuaalse raputusmehhanismiga filtripuhastus tagavad püsivalt suure imivõimsuse. Võimas ja energiatõhus külgkanalipuhur (IE2) tagab maksimaalse imivõimsuse, samas kui 6 kW nimivõimsusega vähest hooldust vajav mootor on loodud spetsiaalselt pidevaks kasutamiseks. Tühjendamise mugavuse suurendamiseks on seadmel väljastusklapp, mida saab kasutada tõstukiga ilma ajamipead eemaldamata. Teine kasutajasõbralik omadus on madal müratase. Imetud jäätmeid saab tühjendada ka manuaalselt kliendi poolt valitud tühjenduskohas.