Tööstuslikku tolmuimejat IVR 60/30 Sc H ACD saab kasutada nii mobiilselt kui ka statsionaarselt mitteplahvatusohtlikes piirkondades. Selle H-tolmuklassi filtritehnoloogia tagab peene laastu ning süttiva ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) ohutu imemise. Masinal on 3 kW nimivõimsus, vähest hooldust vajav kolmefaasiline mootor ja võimas energiatõhus külgkanalipuhur (IE2), mis muudab selle ideaalseks kolmevahetuseliseks pidevaks tööks. Ergonoomiline langetuskäru võimaldab 60-liitrist mahutit mugavalt tühjendada ilma ajamipead eemaldamata. Vähese tolmuga tühjendussüsteem sisaldab ka integreeritud sulgurmehhanismiga polüetüleenkotti ja rõhuühtlustusvoolikut. Tänu vastupidavale pestavale taskufiltrile ja lihtsale raputushoovaga manuaalsele filtripuhastusele on tagatud pidev imivõimsus. Helisummutusega ajam hoiab töö vaikse.