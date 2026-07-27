Väikseim mudel meie superklassi tööstuslike tolmuimejate valikust Longopac prügikotisüsteemiga: IVS 100/40 Lp on ideaalne tahke aine, näiteks suure koguse killustiku ja mineraalse tolmu koristamiseks. Masinasse imetud aine juhitakse otse Longopac prügikottidesse, kust selle saab eemaldada peaaegu tolmuvabalt. Filtrisüsteemi suur (16-haruline), kuid väga kompaktne tähtfilter puhastatakse põhjalikult horisontaalse filtriraputussüsteemi abil. Spetsiaalne jõuseade tagab iga kord väga hea puhastustulemuse, sõltumata kasutaja poolt rakendatavast jõust. Tolmuimejal on usaldusväärne ja ökonoomne (IE2) kolmefaasiline mootor ja võimas 4 kW külgkanal-turbiin, mistõttu sobib see ka nõudlikeks ja keerulisteks ülesanneteks pideval kasutamisel. Lisatarvikud on võimalik asetada masinale nii, et nad ei kao isegi transportimise ajal. Võimalik on kasutada ka kaugjuhtimispulti.