Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/40 Lp
Superklassi tööstuslik tolmuimeja IVS 100/40 M Lp 4 kW külgkanal-turbiiniga, mis tagab seadme pideva töö. Integreeritud Longopac prügikottide süsteem võimaldab koristatud materjali kottidest eemaldada tolmuvabalt.
Väikseim mudel meie superklassi tööstuslike tolmuimejate valikust Longopac prügikotisüsteemiga: IVS 100/40 Lp on ideaalne tahke aine, näiteks suure koguse killustiku ja mineraalse tolmu koristamiseks. Masinasse imetud aine juhitakse otse Longopac prügikottidesse, kust selle saab eemaldada peaaegu tolmuvabalt. Filtrisüsteemi suur (16-haruline), kuid väga kompaktne tähtfilter puhastatakse põhjalikult horisontaalse filtriraputussüsteemi abil. Spetsiaalne jõuseade tagab iga kord väga hea puhastustulemuse, sõltumata kasutaja poolt rakendatavast jõust. Tolmuimejal on usaldusväärne ja ökonoomne (IE2) kolmefaasiline mootor ja võimas 4 kW külgkanal-turbiin, mistõttu sobib see ka nõudlikeks ja keerulisteks ülesanneteks pideval kasutamisel. Lisatarvikud on võimalik asetada masinale nii, et nad ei kao isegi transportimise ajal. Võimalik on kasutada ka kaugjuhtimispulti.
Omadused ja tulu
Turvaline Longopac® jäätmekäitlussüsteemVõimaldab tolmuvaba utiliseerimist ja seeläbi tervisesõbralikku tööd. Erinevate imetud materjalide kogumiseks ja eraldi utiliseerimiseks. Valikuliselt saadaval väga säästvas, biolagunevas versioonis.
Kulumiskindel külgkanal-kompressor4 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.
Manuaalne IVS-filtripuhastusVajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd. Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud eriti suure tähefiltriga
- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|135 / 485
|Vaakum (mbar/kPa)
|150 / 15
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|4,2
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 70 ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|75
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|2,2
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|155
|Kaal, sh pakend (kg)
|155,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei