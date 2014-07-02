Alustanpesusuihkuputki

Taivutettu suihkuputki soveltuu esimerkiksi sadevesikourujen, isojen roskasäiliöiden ja auton alustanpesuun.

Pitkä, taivutettu 1 metrin mittainen suihkuputki vaikeapääsyisten kohteiden pesuun, kuten sadevesikourut ja auton alusta. Yhteensopiva kaikkien K 2 - K 7 -sarjojen kuluttajapainepesureiden kanssa.

Ominaisuudet ja edut
Erikoispitkä taivutettu suihkuputki (n. 1 m)
  • Vaikeasti tavoitettavien kohteiden puhdistukseen esim. sadevesikourut, auton alusta
Tehokasta puhdistusta korkeapaineella
  • Lian helppoon irrottamiseen ja tehokkaampaan puhdistukseen.
Korkeapaine viuhkasuutin
  • Tasainen puhdistustulos ja tehokas lian irrotus.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
Mitat (p x l x k) (mm) 930 x 43 x 116
Videot
Käyttökohteet
  • Kulmat, kolot ja raot jne.
  • Roskapöntöt
  • Vesikourujen puhdistus
  • Auton lokasuojien pesu
  • Tynnyrien pesu
  • Portaat
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.