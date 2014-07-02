Alustanpesusuihkuputki
Taivutettu suihkuputki soveltuu esimerkiksi sadevesikourujen, isojen roskasäiliöiden ja auton alustanpesuun.
Pitkä, taivutettu 1 metrin mittainen suihkuputki vaikeapääsyisten kohteiden pesuun, kuten sadevesikourut ja auton alusta. Yhteensopiva kaikkien K 2 - K 7 -sarjojen kuluttajapainepesureiden kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Erikoispitkä taivutettu suihkuputki (n. 1 m)
- Vaikeasti tavoitettavien kohteiden puhdistukseen esim. sadevesikourut, auton alusta
Tehokasta puhdistusta korkeapaineella
- Lian helppoon irrottamiseen ja tehokkaampaan puhdistukseen.
Korkeapaine viuhkasuutin
- Tasainen puhdistustulos ja tehokas lian irrotus.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|930 x 43 x 116
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.20 M plus T 100
- K 7 Compact
- K 7 Power
- K 7 Premium FC AntiTwist Flex
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7.20 M plus
- K Mini Plus
- Painepesuri K 2 Compact Home
- Painepesuri K3 Car & Home T50
Käyttökohteet
- Kulmat, kolot ja raot jne.
- Roskapöntöt
- Vesikourujen puhdistus
- Auton lokasuojien pesu
- Tynnyrien pesu
- Portaat
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.