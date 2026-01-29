DB 145 -turbosuutin
Rotojet-turbosuutin K 4 - K 5 -sarjojen pesurimalleihin. Tehokas suutin pinttyneen lian irrottamiseen.
Turbosuutin kaikkiin Kärcher K 4 - K 5 -sarjojen pesureihin. Tehokas pyörivä pistesuihku ja suuri aluekate. Jopa pinttyneinkin lika irtoaa helposti.
Ominaisuudet ja edut
Pyörivä pistesuihku
Tehokasta puhdistusta korkeapaineella
- Kohdennettua puhdistusta pinttyneelle lialle.
Bajonettiliitäntä
- Hyvin käyttäjäystävällinen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|450 x 41 x 41
Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Pinttyneeseen likaan
- Puutarha-aidat ja kiviseinät