Imuletku DN 35, 2,5 m

NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.

Tämä harmaa imuletku on varustettu uudemmalla kahvaosan kiinnityksellä (clip 2.0) ja imuripään kiinnityksellä, jotka tulivat mallistoon vuonna 2017.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pituus (m) 2,5
Varusteiden halkaisija ( ) DN 35
Versio Standardi
Varusteiden puoleinen liitäntä¹⁾ Clip 2.0
Koneenpuoleinen liitäntä²⁾ Banjonet 2.0
Määrä (kpl) 1
Väri Antrasiitti
Paino (kg) 0,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,7
Mitat (p x l x k) (mm) 430 x 380 x 90
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